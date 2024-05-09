هل الشمام قبل النوم يزيد الوزن؟

يتساءل بعض الأشخاص عن إمكانية تناول الشمام ليلًا أثناء الرجيم، خوفًا من أن يؤدي إلى زيادة الوزن عند استهلاكه قبل الخلود إلى النوم.

هل تناول الشمام ليلًا يزيد الوزن؟

في هذا الصدد، قال الدكتور محمد شبانة، أخصائي التغذية العلاجية، إن الشمام من الفواكه الصيفية المناسبة للرجيم، مؤكدًا أنه يساعد على فقدان الوزن.

وأضاف شبانة أن شمام يتميز باحتوائه على سعرات حرارية منخفضة، تبلغ حوالي 34 سعرة حراري لكل 100 جرام منه، بحسب وزارة الزراعة الأمريكية.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية أن الشمام يلعب دورًا كبيرًا في السيطرة على الشهية المفتوحة، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من الألياف الغذائية.

وأكد أن الألياف الغذائية تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة، مما يساهم في تقليل كمية الطعام المستهلكة على مدار اليوم.

وأشار شبانة إلى أنه لا مانع من تناول الشمام ليلًا في الرجيم، مضيفًا أن استهلاكه قبل النوم لا يؤدي إلى زيادة الوزن كما يعتقد بعض الأشخاص.

وكشف أن موعد تناول الطعام لا يؤثر سلبًا على مؤشر كتلة الجسم، بل يرتبط الأمر بالكمية التي يستهلكها الشخص منه، مناشدًا متبعي الدايت بعدم الإفراط في الشمام، منعًا لزيادة الوزن.

واختتم خبير التغذية حديثه بالإشارة إلى وجود فوائد أخرى يقدمها الشمام للجسم غير فقدان الوزن، أبرزها:

1- يساعد الشمام على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف في الصيف، لأن الماء يشكل نسبة كبيرة من إجمالي قيمته الغذائية.

2- يعزز الشمام صحة الجهاز الهضمي، لأن أليافه الغذائية تحسن حركة الأمعاء وتسهل عمليتي الهضم والإخراج.

3- تصبح مناعة الجسم أكثر قوة عند تناول الشمام، لغناه بفيتامين سي، الذي يعزز من قدرة الجسم على التصدي للبكتيريا والفيروسات.

4- يمثل الشمام أهمية كبيرة لصحة العين، لاحتوائه على فيتامين أ، الذي يساهم في تقوية حاسة الإبصار والوقاية من أمراض الضمور البقعي.

5- يساهم الشمام في ضبط مستويات سكر الدم، لأن أليافه الغذائية تساعد على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء، فضلًا عن انخفاض مؤشره الجلايسيمي، لذلك فهو آمن لمرضى السكري.