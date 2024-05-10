لاعتبارات مرضية- 7 فئات ممنوعة من تناول الخبز

يعتاد معظم الأشخاص على إدراج الخبز كطعام أساسي في جميع الوجبات اليومية، دون الانتباه أن هناك فئات ممنوعة من تناوله لاعتبارات تتعلق بحالتها الصحية.

فئات ممنوعة من تناول الخبز

1- مرضى السكري

يحظر على مرضى السكري تناول بعض أنواع الخبز، مثل الفينو والخبز الأبيض، لأنهما يتسببان في زيادة مستويات سكر الدم، لاحتوائمها على نسبة عالية من الكربوهيدرات البسيطة وارتفاع مؤشرهما الجلايسيمي.

2- متبعي الدايت

من الأفضل لمتبعي الدايت تجنب الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض في الرجيم، لأنه يزيد الشعور بالجوع بعد تناوله، نتيجة لخلوه من النخالة الغنية بالألياف الغذائية الكابحة للشهية، بالإضافة إلى الاضطرابات التي يحدثها لسكر الدم، حيث يرتفع سريعًا، ثم ينخفض بعد فترة وجيزة.

3- مرضى حساسية القمح

يجب على مرضى حساسية القمح الابتعاد عن الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة نهائيًا، لأنه يؤدي إلى ظهور مجموعة مزعجة من الأعراض، أبرزها:

- الطفح الجلدي.

- الغثيان.

- القيء أو الإسهال.

- عسر الهضم.

- تقلصات المعدة.

- انسداد أو سيلان الأنف.

- العطس.

- الصداع.

4- مرضى القولون العصبي

يهيج الخبز القولون العصبي، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من الجلوتين، الذي يؤدي إلى انتفاخ البطن والإسهال، ومن ثم استثارة تقلصات المعدة.

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5- مرضى عدم تحمل الجلوتين

إذا تناول مريض عدم تحمل الجلوتين الخبز، تظهر عليه الأعراض التالية:

- ألم البطن.

- انتفاخ البطن.

- الإسهال أو الإمساك.

- التعب.

- الصداع.

- الغثيان.

- القيء.

- الطفح الجلدي.

6- مرضى الاضطرابات الهضمية

مرض الاضطرابات الهضمية عبارة عن حالة يهاجم فيها الجهاز المناعي أنسجة الجسم عند تناول الأطعمة الغنية بالجلوتين، مثل الخبز، مما يؤدي إلى المعاناة من الإسهال وألم البطن والانتفاخ.

7- مرضى متلازمة الإرهاق المزمن

الطاقة التي يحصل عليها الجسم بعد تناول الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض لا تستمر لفترة طويلة، لأن سكر الدم الذي يرتفع عقب استهلاك الكربوهيدرات البسيطة سرعان ما ينخفض، مما يؤدي إلى الشعور بالخمول، لذلك من الأفضل لمرضى متلازمة الإرهاق المزمن الابتعاد عنه.