جولة تفقدية للبزري وضاهر والحكواتي على أشغال تطوير وصيانة الصرف الصحي في صيدا ومنطقتها

قام النائب الدكتور عبد الرحمن البزري برفقة الدكتور وسيم ضاهر رئيس مصلحة مياه لبنان الجنوبي والدكتور زياد حكواتي رئيس الدائرة الهندسية في بلدية صيدا بجولةٍ تفقّدية على أشغال تطوير وصيانة وإصلاح البُنى التحتية في عدة مناطق من صيدا ومحيطها أهمها سهل الصباغ، دوار الهلالية- صيدا- حارة صيدا، القياعة، مكسر العبد وطريق الشرحبيل.

وهذه الأشغال هي نتيجة هبة دولية أوروبية من خلال منظمة اليونيسيف كان قد بدأ العمل عليها وتحديد أولوياتها منذ عدة أشهر وتُقدّر بحوالي أكثر من 800,000 دولار.

وفي ختام الجولة توجّه البزري بالشكر لليونيسف والدول المانحة ومصلحة مياه لبنان الجنوبي والدائرة الهندسية في بلدية صيدا لدورهم في التمويل والإشراف على هذه الأعمال، معتبراً أن صيدأ ومنطقتها تحتاجان لمزيدٍ من الإستثمارات لتنفيذ مشاريع جديدة مرتبطة بالبُنى التحتية منعاً لتلوث البحر واختلاط مياه الشتاء والصرف الصحي وحماية لأجزاء كبيرة من المدينه من الفيضانات بعد هطول الأمطار لعدم قدرة أقنية الصرف الصحي على إستيعابها.

كما أكّد البزري أن أشغالاَ إضافية ستبدأ قريباً بعد أن أُنجزت الدراسات الأولية لها بتمويلٍ مشكور من وزارة الأشغال العامة كان قد اتُفق عليها خلال اللقاء الأخير مع الوزير حمية وبالتنسيق مع بلديتي صيدا وحارة صيدا تشمل بناء قناة صرف صحي، وتمديد كالفرات (أقنية) داخلية في مجرى نهر الأملة من منطقة تعمير حارة صيدا وصولاً لدوار صيدا- الهلالية- حارة صيدا.