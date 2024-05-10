صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

صيدا

جولة تفقدية للبزري وضاهر والحكواتي على أشغال تطوير وصيانة الصرف الصحي في صيدا ومنطقتها

صيدا اون لاين

قام النائب الدكتور عبد الرحمن البزري برفقة الدكتور وسيم ضاهر رئيس مصلحة مياه لبنان الجنوبي والدكتور زياد حكواتي رئيس الدائرة الهندسية في بلدية صيدا بجولةٍ تفقّدية على أشغال تطوير وصيانة وإصلاح البُنى التحتية في عدة مناطق من صيدا ومحيطها أهمها سهل الصباغ، دوار الهلالية- صيدا- حارة صيدا، القياعة، مكسر العبد وطريق الشرحبيل. 
وهذه الأشغال هي نتيجة هبة دولية أوروبية من خلال منظمة اليونيسيف كان قد بدأ العمل عليها وتحديد أولوياتها منذ عدة أشهر وتُقدّر بحوالي أكثر من 800,000 دولار.
وفي ختام الجولة توجّه البزري بالشكر لليونيسف والدول المانحة ومصلحة مياه لبنان الجنوبي والدائرة الهندسية في بلدية صيدا لدورهم في التمويل والإشراف على هذه الأعمال، معتبراً أن صيدأ ومنطقتها تحتاجان لمزيدٍ من الإستثمارات لتنفيذ مشاريع جديدة مرتبطة بالبُنى التحتية منعاً لتلوث البحر واختلاط مياه الشتاء والصرف الصحي وحماية لأجزاء كبيرة من المدينه من الفيضانات بعد هطول الأمطار لعدم قدرة أقنية الصرف الصحي على إستيعابها. 
كما أكّد البزري أن أشغالاَ إضافية ستبدأ قريباً بعد أن أُنجزت الدراسات الأولية لها بتمويلٍ مشكور من وزارة الأشغال العامة كان قد اتُفق عليها خلال اللقاء الأخير مع الوزير حمية وبالتنسيق مع بلديتي صيدا وحارة صيدا تشمل بناء قناة صرف صحي، وتمديد كالفرات (أقنية) داخلية في مجرى نهر الأملة من منطقة تعمير حارة صيدا وصولاً لدوار صيدا- الهلالية- حارة صيدا.

IMG-20240510-WA0348
IMG-20240510-WA0344
IMG-20240510-WA0351
IMG-20240510-WA0350
IMG-20240510-WA0349
IMG-20240510-WA0347
IMG-20240510-WA0346
IMG-20240510-WA0345
IMG-20240510-WA0343
IMG-20240510-WA0342
IMG-20240510-WA0341
IMG-20240510-WA0340
IMG-20240510-WA0339
IMG-20240510-WA0338

اقرأ أيضا

"مراهقون داخل غرف جنسية"... رسالة تحذير "صاعقة" الى عائلات لبنان: الخطر الأكبر ليس "تيك توك"!

بالفيديو: صاحب مطعم شاورما غسان في الهلالية شرق صيدا يوضح موضوع ما حصل معه وحقيقة خلط الشاورما الجاهزة بأخرى نيئة

بالفيديو: أكثر من 66 مليار ليرة لبنانية.. مواطن يفوز بجائزة اللوتو!

الفضيحة تابع... "تيك توكر" متورّطة باغتصاب الأطفال

بالفيديو: كوارث صحية في مطعم في منطقة دير الزهراني - النبطية.. ومشاهد مقززة

بـ "هوت شورت" هيفا وهبي تتصدر غلاف مجلة عالمية.. والجمهور يُعلّق: "لا يُناسب عمرها" (صور)

تم نسخ الرابط