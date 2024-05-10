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شؤون فلسطينية

الحراك الفلسطيني الموحد المستقل نظم مسيرة في مخيم عين الحلوة دعما لغزة وشعبها

صيدا اون لاين

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان "الحراك الفلسطيني الموحد المستقل نظم مسيرة في مخيم عين الحلوة دعما لغزة وشعبها ومقاومتها ورفضا للعدوان الإسرائيلي عليها، حيث رف عالمشاركون الاعلام الفلسطينية ومسجمات للصواريخ والمسيرات الفلسطينية، اضافة الى لافتات تدعو المجتمع الدولي الى وقف حرب الإبادة على القطاع".

واشار الى ان "المسيرة انطلقت من أمام مسجد الجميزة في الشارع التحتاني وجابت شوارع المخيم وصولا الى مكان انطلاقتها، حيث القى الشيخ فادي عوض كلمة باسم المنظمين، أكد فيها ان المقاومة الفلسطينية لن ترفع الراية البيضاء وستواصل الدفاع عن غزة وشعبها".

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