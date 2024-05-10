المستشار الثقافي الإيراني زار المسجد العمري الكبير ومركز معروف سعد الثقافي في صيدا

زار المستشار الثقافي الإيراني في لبنان فضيلة السيد كميل باقر يرافقه مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر ومسؤول شعبة صيدا الحاج علي فنيش ووفد من الشعبة المسجد العمري الكبير في صيدا والتقى إمام وخطيب المسجد فضيلة الشيخ محي الدين عنتر الذي رحب بالسيد باقر والوفد المرافق الذي التقى بعدد من المصلين مشاركا في خطبة الجمعة ومصليا صلاة الجمعة بإمامة الشيخ عنتر الذى أثنى على هذه الخطوة المباركة.

كما زار السيد باقر والوفد المرافق مركز معروف سعد الثقافي في مدينة صيدا والتقى مدير المركز الاستاذ معروف مصطفى سعد الذي بحث معه شؤونا ثقافية وعرض سعد للسيد باقر لنشاط المركز الثقافي والتربوي كما تم خلال اللقاء عرض لكافة التطورات والمستجدات العامة خاصة العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة متوجهين بالتحية للمقاومة الفلسطينية الباسلة والشريفة.