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هكذا علق بيروتي على بيع منزل قريطم!

قصر قريطم
قصر قريطم

قال احد البيارتة من المقربين سابقاً من الرئيس الشهيد رفيق الحريري تعليقاً على بيع السيدة نازك زوجة الرئيس الراحل رفيق الحريري لمنزل الرئيس في قريطم الى الجامعة اللبنانية الأميركية بقوله، "الم يكن الافضل الاحتفاظ بقصر قريطم بما يمثل ومن يمثل او تحويله لمقر ثقافي ليبقى الارث الاساسي في بيت الشهيد ومع اهل بيروت"، مضيفاً إن ما ترك الشهيد رفيق الحريري للسيدة نازك شخصياً يشمل مجوهرات بقيمة ٣٠٠ مليون دولار، أضاف الى منزل في موناكو بقيمة ٢٠٠ مليون دولار، وقصر اينيا باريس ٢٠٠ مليون دولار، والبريك ماينيان الذي تبلغ مساحته١٠٠٠ متر مربع  وبقيمة تبلغ ٤٠ مليون دولار، ومنزل في سانت ماكسيم قيمته ٤٠ مليون دولار، ودوردان باريس قيمته ٦٠ مليون دولار، إضافة الى قصر فقرا المهجور في لبنان وقيمته ٣٠ مليون دولار.

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