أمطار أيّار "واصلة"... واستعدّوا لتساقط البَرَد!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا غائما إجمالاً مع ضباب على المرتفعات وإنخفاض إضافي بدرجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية، كما تبقى الرياح ناشطة وتتساقط أمطار متفرقة وغزيرة أحيانا مع احتمال تساقط حبات البرد وحدوث عواصف رعدية.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: أجواء سديمية مع طقس متقلب يُسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب منخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا يؤدي إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية مع أمطار خفيفة متفرقة وموحلة تشتد بدءا من صباح الاحد، مع احتمال تساقط حبات البرد وحدوث برق ورعد ويستمر تأثيره حتى صباح الثلاثاء حيث يستقر الطقس تدريجاً مع عودة درجات الحرارة للارتفاع.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار في بيروت بين 18 و27، في طرابلس بين 17 و26، وفي زحلة بين 13 و27 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

- اليوم: غائم جزئيا إلى غائم مع غبار في الاجواء وضباب على المرتفعات، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ حيث تعود الى معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة، كما تتساقط أمطار خفيفة متفرقة وموحلة مع احتمال نشوء خلايا ركامية منفردة خصوصاً في المناطق الداخلية والجبلية.

- الأحد: غائم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية، كما تبقى الرياح ناشطة وتتساقط أمطار متفرقة وغزيرة أحيانا مع احتمال تساقط حبات البرد وحدوث عواصف رعدية.

- الإثنين: غائم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي وبسيط بدرجات الحرارة خصوصاً على الجبال وفي الداخل، كما تتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد، كما تتساقط بعض الثلوج الخفيفة ابتداءا من ارتفاع 2500 متر وما فوق فجر الاثنين وتبقى الرياح ناشطة فتصل في المناطق الشمالية لحدود الـ 60كم/س.

- الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال واحتمال تساقط أمطار خفيفة صباحا في المناطق الشمالية.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 22 إلى 27 درجة، فوق الجبال من 18 إلى 25 درجة، في الداخل من 19 إلى 28 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و35 كم/س.

- الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب والغبار.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و90 في المئة.

- حال البحر: مائج.

- حرارة سطح الماء: 22 درجة.

- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,40.

- ساعة غروب الشمس: 19,29.

