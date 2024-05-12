أسامة سعد استقبل د. حازم بديع، وجرى التداول في مختلف المشاريع الخاصة بمدينة صيدا والمشاريع المشتركة مع الاتحاد

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد في منزله رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم بديع يرافقه الدكتور رضوان المصري، وذلك بحضور مدير مكتب سعد طلال أرقدان، ورئيس مؤسسة معروف سعد الثقافية الاجتماعية الخيرية وائل قبرصلي.

وخلال اللفاء جرى التداول بمختلف المشاريع الخاصة بمدينة صيدا؛ البيئية والخدماتية والتنظيمية، فضلا عن المشاريع المشتركة مع اتحاد بلديات صيدا الزهراني.

وأكد سعد على أهمية متابعة هذه المشاريع وتأمين الخدمات الأساسية التي من شأنها تنظيم اوضاع المدينة، وتلبية احتياجات أبناءها، فضلا" عن تفعيل التعاون بين بلديات اتحاد صيدا الزهراني وتنظيم أوضاعه.