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رئيس بلدية صيدا رعى وشارك في حملة البلدية لتنظيف الشاطىء بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والكشفية

صيدا اون لاين

برعاية ومشاركة رئيس بلدية صيدا د. حازم خضر بديع، أطلقت بلدية صيدا وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية والكشفية، حملة تنظيف شاطىء صيدا  تحت شعار " شاطىء صيدا بيستاهل يكون الأجمل " وذلك إستعدادا لإفتتاح الموسم الصيفي .

وشارك في الحملة نحو 200 متطوع ومتطوعة من هيئات المجتمع المدني وجمعيات كشفية وإجتماعية وصحية وبيئية مختلفة  والشرطة البلدية.

كما كانت مبادرة لافتة من قبل شركة NTCC  التي شاركت بفريق من عمال وآليات  لديها وآليات خاصة بتنظيف الشاطىء ، وتم نقل النفايات  التي جمعت بنتيجة في الحملة.

بديع

د. بديع حرص شخصيا على المشاركة في الحملة وقام بجمع النفايات من على الشاطىء  مع المشاركين ، ومن بينهم عضوي المجلس البلدي منسق الحملة المهندس محمد البابا، وعضو اللجنة البيئية في المجلس البلدي د. محمد حسيب البزري، ورئيس تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا السيد ماجد حمتو، وعضو مجلس جمعية تجار صيدا وضواحيها السيد وائل قصب، وقائد شرطة بلدية صيدا المفوض بدر القوام ومممثلين عن الهيئات المشاركة.

وأكد د. بديع أن حملة الشاطىء هي نشاط بيئي بامتياز والهدف منه تنظيف الشاطىء  ولا سيما المسبح الشعبي، وكان من المفترض أن يحصل الأسبوع الفائت ولكن بسبب ظروف الطقس  تم تأجيله إلى اليوم الأحد.

وأضاف : اليوم  شاركت العديد من الجمعيات المعنية بالبيئة وهيئات المجتمع المدني ومجموعات ناشطة في صيدا في حملة تنظيف الشاطىء وكانت مشاركة لافتة وكبيرة من مختلف هيئات المجتمع المدني والمتطوعات والمتطوعين. وهذا إن دل على شيء  فلأن صيدا والشاطىء فيها  يعنينا جميعا في صيدا ليس فقط النظافة، وإنما نولي أهمية واولوية لكنس النفايات بشكل عام  وإن شاء الله نعمل على تحقيقه قريبا.

وختم بأن الحملة ستتبعها حملات نظافة أخرى مستقبلا، ولا سيما وأن موسم الصيف أصبح على الأبواب، فكل الشكر لجميع المساهمين في هذا النشاطى البيئيي ليكون شاطىء صيدا أجمل وأنظف .

البابا

من جهته منسق الحملة المهندس البابا  شكر للمشاركين في هذا اليوم البيئي وهم: شركة NTCC   ـ تجمع المؤسسات الأهلية في صيداـ   جمعية اصدقاء زيرة وشاطئ صيدا - مجلس شباب بلدية صيدا ـ ـ الرعاية الاسلامية  ـ جمعية اهلنا  ـ جمعية بقسطا للتنمية البشرية  ـ جمعية شرحبيل  ـ جمعية التنمية للانسان والبيئة  ـ جمعية الرسالة الزرقاء  ـ جمعية الصرط المستقيم/ لجنة مسجد القدس ـ مجموعة شباب صيدا ـ كشاف المستقبل ـ الكشاف المسلم  ـ كشافة الغد  ـ فوج الانقاذ الشعبي.

كما شكر الهيئات والمؤسسات والشخصيات الداعمة لحملة البلدية  وهي : شركة NTCC ـ  مركز الدكتور محمد حسيب البزري التخصصي لطب وجراحة الأسنان  ـ جمعية اصدقاء زيرة وشاطئ صيدا  ـ الرعاية الاسلامية  ـ جمعية الصرط المستقيم/ لجنة جامع القدس

البزري

من جهته قال د. البزري " من واجبنا نحن في مجلس بلدية صيدا وكمركز البزري المتخصص لجراحة وطب الأسنان أن نشارك وأن ندعم بما نستطيع في هكذا حملات هادفة لخدمة صيدا وأهلنا والمقيمين. لا شك سررت كثيرا في المشاركة اليوم في هذا النشاط البيئي اللافت ، لكي يظل الشاطىء نظيفا ومتاحا للأهالي وللزوار في مختلف المناطق اللبنانية فأهلا وسهلا بالجميع.

العوجي

من جهته رئيس جمعية أصدقاء زيرة وشاطىء صيدا  الناشط البيئي ربيع العوجي قال:  لقد كانت مشاركة ناجحة في هذا اليوم البيئي  حيث بدا شاطىء المسبح الشعبي نظيفا بعد إنتهاء الحملة كما تبين الصورة الجوية التي تم إلتقاطها ظهر اليوم.

ومن هنا نستطيع القول أن الحملة كانت ناجحة لتنظيف شاطىء صيدا ومثمرة بالفعل.  يجب أن يشعر كل مشارك بافخر بمساهمته في الحفاظ على جمال المنطقة البحرية والحفاظ على البيئة. فشكرا لكم جميعا.

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