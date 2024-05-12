الفضة تواصل حصد مكاسبها

ارتفعت العقود الآجلة للبلاتين 0.2 بالمئة إلى 994.80 دولارا للأوقية، في حين قفزت عقود الفضة واحدا بالمئة إلى 28.657 دولارا للأوقية وجرى تداول المعدنين أيضا مرتفعا 3% و7.4% على التوالي خلال الأسبوع.

وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.3% إلى 2354.06 دولارًا للأوقية، في حين قفزت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي صلاحيتها في يونيو بنسبة 0.9% إلى 2360.75 دولارًا للأوقية.

ومن المقرر أن تضيف الأسعار الفورية أكثر من 2% هذا الأسبوع، وهو أول أسبوع إيجابي لها منذ ثلاثة أسابيع. لكنها لا تزال أقل بكثير من المستويات القياسية التي سجلتها في أواخر أبريل.

ارتفع المعدن الأصفر أمس الخميس بعد أن أظهرت البيانات زيادة أكبر من المتوقع في مطالبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة. وجاءت هذه القراءة بعد قراءة أضعف بكثير من المتوقع لوظائف القطاع غير الزراعي لشهر أبريل، وعززت التوقعات بأن سوق العمل البارد سيدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر.