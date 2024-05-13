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إحباط عمليّة تهريب كميّة ضخمة من الكبتاغون بواسطة سخّان مياه "شوديير"

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
  في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تهريب المخدرات وتوقيف المتورطين بها توافرت معلومات المكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية حول قيام إحدى الشبكات بالتحضير العملية تهريب مخدرات داخل سخان مياه "Chaudière"، الى خارج الأراضي اللبنانية من خلال معبر المصنع في البقاع.
نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت عناصر هذا المكتب الى تحديد هوية أحد أفراد الشبكة واستدراجه وتوقيفه بكمين محكم وضبط السخان، ويدعى:

- أ. م. (مواليد عام ۲۰۰۰، عراقي)
بتفتيش سخّان المياه تم ضبط حوالى /600،000/ حبة كبتاغون مخبأة بطريقة احترافية في داخله.
وفي سياق التحقيق، تم توقيف أحد المتورطين بتحويل الأموال إلى الشبكة ويدعى:
س. ع. (مواليد عام ۱۹۹۸، سوري)
أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين بناء على إشارة القضاء المختص، وتم تعميم بلاغات بحث وتحر بحق سائر المتورطين.

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