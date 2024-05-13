تمارين تساعدك على إنقاص وزنك في أسبوع واحد- ما هي؟

ممارسة التمارين الرياضية أحد الأركان الأساسية في خطة فقدان الوزن، ولكن هناك عدد من العوامل التي تتحكم في تأثير تلك التمارين على عملية فقدان الوزن، مثل نوع تلك التمارين وعددها.

"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي عدد التمارين التي يجب ممارستها على مدار الأسبوع لخسارة الوزن، وفقًا لـ "Web med".

أشارت دراسة حديثة إلى أن تركيز كل تمريناتك في يوم أو يومين فقط يمكن أن يساعد في فقدان الدهون ولكن بمعدل أقل عن توزيعها على مدار الأسبوع بشكل كامل.

وأكد التقرير أن هناك دراسة أجريت عام 2023 على ما يقرب من 90 ألف شخص، توصلت إلى أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو القصور القلبي هم الغير النشطين، بينما توصلت دراسة أخرى، أجريت على ما يقرب من 351000 شخص بالغ، إلى أن خطر الوفاة المبكرة يقل لدى الأشخاص الممارسين للرياضة بحد أدنى 3 مرات خلال الأسبوع.

وأوضح التقرير، أن هناك مسحًا لفحص الصحة والتغذية على 9600 شخص، وتوصلت النتائج إلى أن نحو 4000 شخص يمارسون الرياضة لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع، بينما 772 شخصًا وزعوا تمارينهم الرياضية في يوم أو يومين فقط، وكانت مؤشرات الدراسة تؤكد أن الممارسين للرياضة طوال الأسبوع لديهم دهون أقل في دهون البطن والخصر وكتلة الجسم مقارنة بممارسي الرياضة يوم أو يومين.

وأشار التقرير، إلى أن التمارين الرياضية تلعب دورا مهمًا في فقدان الوزن، ويُنصح بممارسة 300 دقيقة من التمارين المعتدلة إلى القوية أسبوعيًا للحصول على وزن مثالي، فممارسة الرياضة يزيد من مستويات هرمونات التوتر التي تسمى الكاتيكولامينات في الدم وتعزز تدفقه عبر الأنسجة الدهنية، مما قد يساعد الجسم على حرق المزيد من الدهون.

تمارين رياضية قد تساعد على إنقاص وزنك خلال أسبوع

قد يساعد ممارسة بعض التمرينات الرياضية خلال أسبوع على زيادة فرصة إنقاص الوزن، ومن أبرز تلك التمارين ما يلي:

تمارين كرة الثبات:

كرة الثبات، المعروفة أيضًا باسم كرة التوازن، هي أداة تمرين شائعة مصنوعة من المطاط الناعم. تُستخدم في مجموعة متنوعة من التمارين لتحسين التوازن والقوة والمرونة.

يعتبر هذا التمرين بمثابة أداة مضمونة ومتعددة الاستخدامات، ويمكن استخدامها لتشكيل الجسم بالكامل؛ لأنها ستحافظ على التوازن وتقوي الجسم بالكامل.

القفز على الحبل:

يعتبر أحد التمارين الرئيسية لإنقاص الوزن؛ لأنه يساهم في حرق ما يقرب من 220 سعر حراري خلال 30 دقيقة من القفز على الحبل.