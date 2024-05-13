ما هي أفضل طرق الاستثمار في الذهب؟.. إليك 4 منها

عند النظر إلى عالم الاستثمار في الذهب، قد يقع الكثيرون في فخ الاعتقاد بأن الطريقة الوحيدة هي اقتناء الذهب الفعلي وتخزينه. لكن الحقيقة تكمن في تنوع الخيارات المتاحة، التي تمتد من شراء السبائك والمجوهرات والعملات الذهبية، إلى الغوص في عالم العقود الآجلة والخيارات، وصولًا إلى الاستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة.

يُعد الذهب من أقدم وأكثر الاستثمارات أمانًا، ويُفضله المستثمرون في أوقات الأزمات السياسية والحروب والكوارث الطبيعية كملاذ آمن للثروات. اليوم، تتاح لك فرصة شراء الذهب بأشكال متنوعة، من العملات والسبائك إلى الصناديق المتداولة والتعدين. نقدم لك فيما يلي دليلًا شاملًا لاستكشاف طرق الاستثمار في الذهب، وفق تقرير لموقع «غو بانكينغ رايت».

يعتمد الخيار الأفضل بالنسبة لك على عوامل متعددة، مثل الميزانية وتحمل المخاطر، والخبرة، لذلك من المفيد استكشاف كل منها بالإضافة إلى إيجابياتها وسلبياتها.

الاستثمار في الذهب المادي

يُعتبر الذهب المادي واحدًا من أكثر الأصول جاذبية للاستثمار، ويُقدم مجموعة واسعة من الخيارات للمستثمرين. يمكن الاستثمار في الذهب المادي بأشكال متعددة تشمل السبائك، المجوهرات، والعملات الذهبية.

السبائك الذهبية

تُعد سبائك الذهب من أشهر الطرق للاستثمار في الذهب، خاصةً للمستثمرين الذين يفضلون امتلاك الذهب الفعلي. تُباع السبائك بأحجام متنوعة، تتراوح من بضعة غرامات إلى 400 أونصة، مع الأحجام الأكثر شيوعًا هي 1 و10 أونصات. السبائك تُمثل الذهب بأنقى صوره وتُتيح للمستثمرين الاحتفاظ بأصولهم بشكل ملموس وسهل التداول.

المجوهرات

تُعتبر المجوهرات خيارًا شائعًا بين المشترين، وتُقدم مزايا فريدة مثل الجمال البصري والقيمة العاطفية. كما أن لها سوق إعادة بيع نشط ويمكن أن تُورث كتراث عائلي. غالبًا ما تُغطى المجوهرات الذهبية بوثائق التأمين المنزلي. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن قيمة الذهب الفعلية في المجوهرات قد تكون أقل من السعر المدفوع للحصول عليها.

العملات الذهبية

تُعد العملات الذهبية وسيلة استثمارية متميزة، حيث تتوفر بأوزان مختلفة مثل الأونصة ونصف الأونصة. العملات الذهبية الشهيرة تشمل كروجيراند الجنوب إفريقية ومابل ليفز الكندية والنسور الذهبية الأمريكية. يجب مراعاة أن أسعار العملات الذهبية قد لا تعكس بالضرورة قيمتها الذهبية الفعلية، حيث تُضاف عوامل مثل الندرة والجمعية إلى قيمتها السوقية.

في عالم الاستثمار بالذهب، تبرز المشتقات المالية كخيار استثماري يعتمد على قيمة الذهب كأصل أساسي. هذه العقود تأتي بأشكال متنوعة، أبرزها العقود الآجلة وخيارات الذهب.

العقود الآجلة للذهب

تُعتبر العقود الآجلة للذهب نوعًا من المشتقات المالية التي تتيح للمشتري الاتفاق على شراء كمية معينة من الذهب بسعر مسبق الاتفاق عليه ولتاريخ مستقبلي محدد. في المقابل، يلتزم البائع بالبيع وفقًا لهذه الشروط. الجدير بالذكر أن الذهب نفسه لا يتم تبادله فعليًا، بل تُنفذ الصفقات نقدًا.

خيارات الذهب

تُعد خيارات الذهب نوعًا آخر من المشتقات المالية، حيث يحصل المستثمرون على الحق، وليس الالتزام، بشراء الذهب في تاريخ مستقبلي بسعر محدد مسبقًا. هذه العقود تُقدم مرونة أكبر مقارنةً بالعقود الآجلة.

المشتقات المالية تُقلل من التعقيدات المرتبطة بامتلاك الذهب المادي وتُعتبر مناسبة للمستثمرين ذوي الخبرة نظرًا لتطلبها فهمًا عميقًا للسوق. يمكن لهذه الأدوات أن تُحقق أرباحًا كبيرة، لكنها تحمل أيضًا مخاطر عالية. تتميز بتقلبات سريعة في الأسعار، وتُداول على الهامش، مما يعني استخدام رأس مال مُقترض، وهو ما يُمكن أن يؤدي إلى خسائر فادحة إذا لم يتم التداول بحذر.

صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب تُقدم للمستثمرين فرصة للاستفادة من خبرات مديري الصناديق المتخصصين. بعض هذه الصناديق هي صناديق مؤشرات تعمل بشكل سلبي، تتبع أداء السوق أو أسعار الذهب من خلال العقود الآجلة أو خيارات الذهب.

هذه الصناديق تُعتبر مثالية للمستثمرين الجدد أو لأولئك الذين يفضلون مستويات مخاطرة أقل. تُشكل جزءًا كبيرًا من السوق الاستثمارية للذهب وتُعد نسبيًا خيارًا حديثًا للمستثمرين. تُدعم صناديق الاستثمار المتداولة الذهب المادي وتعكس أسعار الذهب السائدة في السوق.

يُمكن شراء هذه الصناديق عبر شركات الوساطة وتطبيقات الاستثمار المختلفة، ومن المهم الإلمام بخيارات الاستثمار، الرسوم، وسهولة الاستخدام قبل الشراء.

تُوفر صناديق الاستثمار المتداولة والمشتركة في الذهب استقرارًا طويل الأمد وسيولة أعلى من الذهب الفعلي، بالإضافة إلى تنوع أكبر مقارنةً بالأسهم الفردية للذهب. وتتميز صناديق الاستثمار المتداولة بأنها تُتداول كالأسهم، مما يُتيح لك البيع والشراء بالسعر الجاري أثناء فتح السوق.

استثمارك في أسهم شركات تعدين الذهب يُعد بديلاً ذكيًا للتعامل مع الذهب دون الحاجة لشرائه فعليًا. الفائدة الكبرى لهذا النوع من الاستثمارات تكمن في أن العوائد لا تعتمد فقط على أسعار الذهب السائدة، بل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأداء الشركة نفسها، وهو ما يُحدد ارتفاع أو انخفاض قيمة السهم.

نقاط يجب الانتباه إليها:

الأرباح: بعض الأسهم تُقدم توزيعات أرباح دورية.

التقلبات: أسهم تعدين الذهب تميل إلى أن تكون أقل تقلبًا من أسعار الذهب نفسه، نظرًا لأنها تعكس وضع الشركة المالي والتشغيلي.

الضمان: الأسهم ليست مدعومة بالذهب الملموس، مما يعني أن هناك احتمالية لخسارة الاستثمار إذا تدهور أداء الشركة.

يُمكن الاستثمار في هذه الأسهم عبر منصات الوساطة المالية أو تطبيقات الاستثمار، مع الأخذ في الاعتبار البحث عن الخيارات الاستثمارية المتاحة والرسوم المرتبطة بها وسهولة الاستخدام.

استراتيجيات الاستثمار في الذهب

عند البحث عن الطريقة المثلى للاستثمار في الذهب، يعتمد الخيار الأنسب على أهدافك الاستثمارية ومستوى تقبلك للمخاطر. إذا كان هدفك هو الحماية من التضخم، فإن اقتناء الذهب المادي قد يكون الخيار الأمثل لك. بينما إذا كنت تفضل تجنب المخاطر العالية وترغب في استثمار سهل وآمن نسبيًا، فقد تجد أن صناديق الاستثمار المتداولة أو المشتركة في الذهب هي البداية المناسبة.

للمستثمرين ذوي الخبرة الذين يبحثون عن فرص لتحقيق عوائد أعلى مع استعداد لتحمل مخاطر أكبر، قد تكون أسهم شركات تعدين الذهب أو المشتقات المالية المرتبطة بالذهب خيارًا جذابًا.

فوائد الاستثمار في الذهب

الذهب يُعتبر إضافة قيمة للمحفظة الاستثمارية للعديد من المستثمرين، ولكن من المهم فهم كيفية الاستثمار فيه والتعرف على الأصول المختلفة المتاحة للاستثمار. يُعد الذهب استثمارًا مستقرًا نسبيًا مقارنة بالأسهم، مما يجعله خيارًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

يستخدم المستثمرون الذهب لتنويع محافظهم وكتحوط ضد انخفاض قيمة الاستثمارات الأخرى. ومن المزايا البارزة للذهب أن قيمته تميل إلى الزيادة في أوقات التضخم، مما يوفر حماية ضد تراجع القوة الشرائية للعملات.