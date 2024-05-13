بالفيديو.. "أصوات جنسية" تصدم نجم فريق أميركي خلال مؤتمر صحفي

تعرض السلوفيني لوكا دونيتش نجم فريق دالاس مافريكس لموقف محرج خلال مؤتمر صحافي تلا فوز فريقه بمباراة فاصلة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وعندما كان دونيتش يجيب على سؤال حول فوز فريقه في مباراة فاصلة ضد أوكلاهوما سيتي ثاندر، الخميس، تفاجأ اللاعب بأصوات "جنسية" تصدر من مكان قريب.

الأصوات صدمت دونيتش، فنظر إلى الأعلى بعيون واسعة ثم أنزل رأسه وهو يحاول على ما يبدو خنق ضحكته، قبل أن يقول مازحا "آمل ألا يكون هذا مباشرا!!".

ولم يكن من الواضح من أين أتت أصوات الأنين، أو من الذي كان يصدرها.

وكتب الصحفي غرانت أفسيث، الذي كان حاضرا في المؤتمر، على منصة X، أن الحادث كان "بالتأكيد أغرب بداية لمؤتمر صحفي شهدته على الإطلاق".

وأحرز دونيتش، البالغ من العمر 25 عاما، 29 نقطة خلال فوز فريقه على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 119-110 في المباراة الثانية بين الفريقين بقبل نهائي القسم الغربي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وبهذا الفوز يتعادل الفريقان 1-1 في النتيجة الإجمالية لهذا الدور والتي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.