بينها 3 عربية.. إليكم أول 10 دول تُرسل منها تحويلات مالية!

احتلت الولايات المتحدة صدارة الدول التي يُرسل منها أكبر مبلغ من حوالات العمال الذين يعيشون في الخارج إلى عائلاتهم أو مجتمعاتهم في بلدانهم الأصلية، وذلك وفقاً لبيانات البنك الدولي التي يستند إليها تقرير الهجرة العالمية لعام 2024 الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة.

وتأتي السعودية في المرتبة الثانية والكويت في المرتبة الخامسة وقطر في المرتبة العاشرة، بحسب بيانات التصنيف.

ويسلّط التقرير الضوء على أن الهجرة الدولية لا تزال محركاً قوياً للتنمية البشرية والنمو الاقتصادي، وهو ما أبرزته زيادة التحويلات الدولية بنسبة تزيد عن 650% في الفترة من عام 2000 إلى عام 2022، حيث ارتفعت من 128 مليار دولار أميركي إلى 831 مليار دولار أميركي.

وفي ما يلي، إليكم أول 10 تُرسل منها تحويلات مالية:

1- الولايات المتحدة:

- قيمة التحويلات بالمليار دولار: 81.6

2- السعودية:

- قيمة التحويلات بالمليار دولار: 39.3

3- سويسرا

قيمة التحويلات بالمليار دولار: 33.6

4- الصين

قيمة التحويلات بالمليار دولار: 18.3

5- الكويت

قيمة التحويلات بالمليار دولار: 17.7

6- ألمانيا

قيمة التحويلات بالمليار دولار: 17.1

7- لوكسمبورغ

قيمة التحويلات بالمليار دولار: 16.2

8- هولندا

قيمة التحويلات بالمليار دولار: 15.4

9- فرنسا

قيمة التحويلات بالمليار دولار: 15.3

10- قطر

قيمة التحويلات بالمليار دولار: 12.3