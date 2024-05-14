مراقبو حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أقفلوا مطعمين في محافظة النبطية

أقفلت دورية لمراقبي وزارة الإقتصاد والتجارة- مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، مطعما في بلدة دير الزهراني، بمتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار وبمؤازرة من جهاز عناصر أمن الدولة مكتب النبطية وبعد أخذ إشارة من النائب العام الإستئنافي في النبطية القاضي رمزي فرحات، وتم ختمه بالشمع الأحمر بالإضافة الى مطعم آخر كان قد أقفل سابقاً وتم تسطير محضري ظبط بحق أصحاب المطعمين وقد أتلفت اللحوم المخزنة داخل البرادات.

وجاء الإقفال بعد صدور نتائج فحوصات ١٦ عينة من شاورما لحم ودجاج في محافظة النبطية حيث تبين أن ١٢ عينة سليمة ومطابقة للمواصفات و٤ نتيجتها غير مطابقة اثنتان منها بسبب سوء التحضير من العمال وقد سطر محضرا ضبط بحق أصحاب المطعم بالإضافة لتعهدهم بإصلاح الخلل وإنذارهم وإبلاغهم بسحب عينات جديدة خلال يومين من تاريخه وعينتين أظهرت نتيجتهما بوجود شوائب بكتيريا وجراثيم بمعدل عال يسبب ويؤدي للتسمم.

وأستكملت جولات المراقبين على باقي المطاعم في المنطقة وتم سحب اربعة عينات جديدة من اللحوم المعدة للطهي لفحصها في المختبر.