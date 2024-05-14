حزب الله في صيدا استقبل وفد جمعية نور اليقين وزار الجبهة الديمقراطية مباركا بشهادة أبو ظريفة

إستقبل مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر في مركز الحزب في الغازية وفد جمعية نور اليقين الخيرية الإجتماعية ضم فضيلة الشيخ جهاد السعدي وفضيلة الشيخ جمال محمد بحضور المسؤول الثقافي في قطاع صيدا فضيلة السيد حسن جمول.

الوفد بداية قدم التبريكات لقيادة حزب الله بالشهداء على طريق القدس الذين ارتقوا نصرة للشعب الفلسطيني الصامد ومقاومته الباسلة والشريفة كما توجه الوفد بالشكر والتقدير لحزب الله على التقديمات الاجتماعية التي قام بتوزيعها على العوائل المتعففة خلال شهر رمضان المبارك إضافة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية التي يقدمها على مدار السنة خاصة بما يتعلق بالمياه والكهرباء ورفع النفايات وصيانة الطرقات.

كما تم البحث في سبل التعاون للوقوف إلى جانب أهلنا في صيدا ومخيماتها في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب متوجهين للمجاهدين ولأهلنا الصامدين عزة بأرقى آيات الفخر مؤكدين أن النصر حليف الشعب الفلسطيني المظلوم.

من جهة أخرى قام وفد من حزب الله برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر بزيارة مركز الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في صيدا والتقى مسؤولها في الجنوب الأستاذ تيسير عمار على بحضور عدد من كوادر الجبهة ومقدما التعزية والتبريك باستشهاد عضو المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة د.طلال أبو ظريفة والقائد العسكري في قوات عمر القاسم في كتائب المقاومة الوطنية الشهيد محمود حمامي وجرى خلال اللقاء عرض للاوضاع والمستجدات العامة في فلسطين عموما والعدوان على غزة وجنوب لبنان.