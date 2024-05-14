18 اختراعا فاشلا.. رسالة حب إلى صناع الأفكار (صور)

في العلم، لا مكان للإحساس بالعار إذا فشلت الفكرة، لأن الأفكار والشركات المغامرة التي تخوض المخاطر، هي الطريقة التي يتقدم بها العلم والتكنولوجيا. ومع كل نجاح تأتي عشرات الإخفاقات، وهذا ما تحتفل به مجلة لايف ساينس العلمية في هذا التقرير.

هذه بعض الأفكار التي كان يمكن أن تكون الحدث المستقبلي الكبير: الابتكارات التي حظيت بالدعم ولكنها فشلت في النهاية أن تحقق النجاح. بعضهم لم يسعفه التوقيت. والبعض ينسى تمامًا التفكير في ما قد يريده المستهلكون بالفعل. وبعضهم ما زال يؤمن بأن النجاح قادم.

تصف مجلة لايف ساينس، ذلك التقرير المطول، بأنه ليس تذكيرا بالفشل، وإنما رسالة حب إلى صناع الأفكار.

أقنعة البلوتوث

شهد معرض CES، الذي يعد أكبر معرض للتكنولوجيا الاستهلاكية في العالم، في لاس فيجاس عددا كبيرا من الأقنعة الجديدة، لاعتقاد كثير من الشركات أن أقنعة الوجه التي تعمل بتقنية Bluetooth هي المستقبل، ما يسمح للأشخاص بتلقي المكالمات والاستماع إلى الموسيقى والبقاء في مأمن من العدوى. ربما يكون قناع Razer’s Zephyr هو المثال الأكثر شهرة، فهو مزود بمصابيح ومكبرات صوت ومرشحات قابلة للاستبدال، كل ذلك مقابل 99 دولارًا. ولكن مثل أي قناع وجه آخر يعمل بتقنية البلوتوث، فقد اختفى من منافذ البيع منذ فترة طويلة.

ألواح هوفر بورد

مؤدي على لوح طائر في سباق الجائزة الكبرى البلجيكي للفورمولا!1.

قبل حوالي عقد من الزمن كان بإمكانك شراء ألواح الطيران من ARCA Space وHendo. ولكن بعد ذلك، عندماء حاول المستخدمون ركوب واحدة، جاء الانهيار. يحب الناس فكرة وجود لوح طائر حقيقي - خاصة أي شخص نشأ وهو يشاهد فيلم "العودة إلى المستقبل" - ولكن عندما يكون الواقع هو بضع دقائق من زمن الرحلة وسعر بخمسة أرقام، تظل ألواح الطيران أكثر تأثرًا بـ McGrounded من McFly.

ألعاب Steam

في عام 2013، اعتقدت شركة Valve – التي تقف وراء منصة الألعاب Steam – أنها اكتشفت فجوة في سوق وحدات التحكم. فبدلاً من لعب عدد محدود من الألعاب باهظة الثمن على أجهزة Xbox وPlayStation، فإنها ستمنح اللاعبين منصة مفتوحة للعب أي لعبة يتم شراؤها عبر Steam. لكن الأمر استغرق عامين للانتقال من الإعلان إلى التنفيذ، وحتى مع دعم الأسماء الكبيرة من Alienware وGigabyte، لم يصل إجمالي مبيعات أجهزة Steam إلى مليون مطلقًا. وللمقارنة، شحنت شركة Sony 87 مليون وحدة من جهاز PlayStation 3.

مترجمو القطط

في عام 2003، أطلقت شركة يابانية جهاز Meowlingual، وهو جهاز لترجمة أصوات القطط. قم بتوجيهه نحو قطتك، ودعها تستمع إلى الأصوات التي تصدرها، وسوف يكشف عن الحالة المزاجية الحالية لحيوانك الأليف من خلال شاشة عرض وعبارة قصيرة (مثل أنا جائع).

استخدم الجهاز تقنية تحليل بصمات الصوت التي تم تطويرها في المختبر الصوتي الياباني المتميز في طوكيو، وفقًا لصحيفة الجارديان. تم طرح Meowlingual للبيع في الولايات المتحدة واليابان مقابل 75 دولارًا تقريبًا، ولكن الفكرة ماتت سريعا.

عجلات أحادية

لماذا تجلس على عجلة بينما يمكنك الجلوس بداخلها؟ ومن خلال استخدام محرك يشبه محرك الدراجة النارية - يمكن تدوير العجلة حولك، لتحملك بسرعة تصل إلى (98 كيلومترًا) في الساعة، وهو الرقم القياسي العالمي الحالي؟ وإن كان ذلك من أجل المتعة والاستثارة أكثر من كونه وسيلة نقل فعالة. وبالطبع ذهب الابتكار أدراج الرياح.

ماكينة قص الأغنام الروبوتية

مع وجود عدد يبلغ 75 مليونًا من الأغنام، بدأت الجامعات والهيئات الصناعية في أستراليا، منذ منتصف الثمانينيات، البحث عن طرق لجز صوف الأغنام إلكترونيا. يوجد أيضًا مقطع فيديو على يوتيوب يُظهر أحد هذه النماذج الأولية، من جامعة غرب أستراليا، أثناء العمل. ولا يزال العمل على جزازات الأغنام الآلية مستمرًا، لكن الطريقة القديمة لا تزال هي المهيمنة، ومن المرجح أن تستمر لعقود قادمة.

تلفزيونات ثلاثية الأبعاد

من الأمثلة البارزة على التكنولوجيا التي تبحث بشكل يائس عن سوق بدلاً من حل مشكلة ما، أن أجهزة التلفاز ثلاثية الأبعاد كانت محبوبة من قبل الشركات المصنعة ولكنها قوبلت باللامبالاة من قبل المشترين. لماذا؟ لأن الأفلام المتاحة بهذه التقنية قليلة جدا، وعندما غمرت LG وSamsung وSony معرض التكنولوجيا CES بأجهزة تلفزيون ثلاثية الأبعاد في عام 2010، تراجعت المبيعات.

أجهزة كمبيوتر قابلة للارتداء

يمكنك القول إن أجهزة الكمبيوتر القابلة للارتداء قد حدثت بالفعل. لدينا هواتف في جيوبنا وساعات ذكية مليئة بأجهزة استشعار على معاصمنا. ولكن هذا ليس المفهوم الذي تبيعه شركة Xybernaut، التي باعت عدة آلاف من أجهزة الكمبيوتر الشخصية القابلة للارتداء منذ 1995 حتى زوالها عام 2005. قامت سلسلة Mobile Assistant الخاصة بها بتعبئة جهاز الحوسبة في صندوق بلاستيكي يتم ارتداؤه على الخصر، بينما قام المستخدمون بربط لوحة مفاتيح QWERTY على معصمهم واستخدموا شاشة مقاس بوصة واحدة مثبتة على الرأس لمعرفة ما يحدث. لم تبع شركة Xybernaut سوى بضعة آلاف من النماذج قبل أن تذوب الفكرة.

الأطباق الطائرة

ألهم الخيال العلمي تكنولوجيا العالم الحقيقي منذ فترة طويلة، ففي عام 1975 ابتكر المصمم البريطاني جون ويست طبقًا طائرًا حقيقيًا، مزودًا بالهيليوم لزيادة الرفع ومجموعة من المراوح لدفع اختراعه في الاتجاه الصحيح. للأسف، لم يحصل ويست أبدًا على تمويل لتحويل نموذجه الأولي الذي يبلغ قطره (9 أمتار) إلى نموذج فعلي يبلغ طوله (61 مترًا) ليكون قادرًا على حمل حمولات بوزن 10 أطنان لمسافة (1600 كيلومتر) بسرعة (160 كيلومترًا في الساعة).

أفلام الواقع الافتراضي

كانت أفلام الواقع الافتراضي ذات يوم هي الشيء الكبير التالي، حيث ينغمس المشاهدون تمامًا في الحدث عند المشاهدة على سماعات الرأس الخاصة بهم. جمعت شركة Jaunt الناشئة في مجال التكنولوجيا في كاليفورنيا حوالي 100 مليون دولار من المستثمرين بحلول عام 2015، بفضل الكاميرا ذات الـ 24 عدسة التي تلتقط الأحداث من الحفلات والأحداث الرياضية، كما يستطيع صانعو الأفلام أيضًا إنشاء أفلامهم الخاصة. حتى أن ديزني أنشأت نسخة الواقع الافتراضي من Coco. لكن لم يشترِ عدد كافٍ من الأشخاص سماعات رأس للواقع الافتراضي، ولم يرغب عدد كافٍ من هؤلاء الأشخاص في مشاهدة الأفلام عليها، ما دفع Jaunt إلى إعلان إفلاسها.

المصاعد الفضائية

تعود فكرة الهيكل الممتد إلى الفضاء إلى عام 1895، عندما توقع عالم الصواريخ الروسي كونستانتين تسيولكوفسكي أن هذا قد يكون هو الطريق لإطلاق الأشياء إلى الفضاء. اقترب هذا المفهوم من الواقع عندما حدد تقرير وكالة ناسا في عام 2000 تفاصيل هيكل يستخدم "مواد أنابيب الكربون النانوية عالية القوة" التي سيتم ربطها من مدار الأرض الثابت بالنسبة للأرض (ارتفاع حوالي 36000 كيلومتر). مع برامج الزحف التي من شأنها وضع الحمولات مثل الأقمار الصناعية في المدار. وبينما تستمر الأبحاث ببطء، فإننا ننتظر الإنجاز الرئيسي الذي قد يجعل هذه التكنولوجيا حقيقة واقعة في يوم من الأيام.

آلة صنع الشاي

سوف نعترف بسعادة أن صناعة الشاي توسع التعريف الحديث لـ "التكنولوجيا"، لكن هذا الاختراع البريطاني المثالي، ساعة بجانب السرير وإضاءة، يمكنها أن تصنع لك كوبًا من الشاي الطازج جاهزًا عندما تستيقظ. كانت منتجات الشاي شائعة بشكل لا يصدق في المملكة المتحدة في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، ولا يزال عدد قليل من النماذج متاحًا للبيع حتى اليوم.

ويندوز آر تي

تخيل إصدارًا من Windows لا يحتوي على مشكلات أمنية، وواجهة سهلة الاستخدام تعمل باللمس ومجموعة غنية من التطبيقات التي تتوافق مع جهاز iPad. حسنًا، بعد مرور 12 عامًا على إطلاق Windows RT، ما زلنا نتخيل، مع تقاعد نظام التشغيل منذ فترة طويلة. ثلاث مشاكل قتلته. أولاً، لم يشارك مطورو البرامج رؤية مايكروسوفت، ما ترك متجر التطبيقات الخاص بها قاحلاً. ثانيًا، احتقر العديد من المستخدمين الواجهة القائمة على البلاط. وثالثًا، كان يفتقر إلى الميزة الرائعة التي يتمتع بها Windows: التوافق العالمي مع البرامج.

لي فاي

حيث تستخدم شبكة Wi-Fi إشارات الراديو لنقل البيانات، تستخدم تقنية Li-Fi ضوء LED: يكتشف جهاز الاستقبال في الهاتف أو الكمبيوتر المحمول شدة لمبة LED، والتي يمكن تعديلها مليارات المرات في الثانية، ويحول تلك المعلومات إلى بيانات. إحدى المزايا التي تتميز بها شبكة Wi-Fi هي أن الضوء لا يتسرب من الغرفة، لذا فهي أكثر أمانًا بكثير، وهذا أحد الأسباب وراء اعتماد الولايات المتحدة. الجيش معجب بهذا. لكن تقنية Li-Fi لم تخرج أبدًا عن مكانتها - أو على الأقل حتى الآن، حيث تدعي الشركة المصنعة البريطانية pureLiFi أن التكنولوجيا "تستعد لإعادة تعريف الاتصال" في MWC 2024.

الملابس الورقية

تمتد فكرة الملابس الورقية من الصين في القرن الثاني إلى الكاميكو اليابانية، وكانت شائعة منذ القرن العاشر وحتى التاسع عشر. لكن أمريكا في الستينيات أعادت إطلاق هذا المفهوم، ووصلت إلى ذروتها مع فستان العشاء المستوحى من وارهول في عام 1967. حتى أن الملابس الورقية وصلت إلى شاشات التليفزيون البريطاني في عام 1965، حيث أخبر البرنامج العلمي "عالم الغد" مشاهديه أن "فتاة الغد" سترتدي قميصا ورقيا.. ثم ضاعت الفكرة إلى الأبد.

أجهزة الكمبيوتر المحمولة

لفترة من الوقت، بدا أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة ستحقق نجاحًا كبيرًا. أطلقت كل من Atari وHP أجهزة محمولة في عام 1989، مزودة بشاشات صغيرة ولوحة مفاتيح. لقد تخبطوا. تكرر التاريخ عندما فشلت شركتا مايكروسوفت وإنتل في بيع فكرة "الكمبيوتر المحمول الفائق" للعالم في عام 2006. وحققت شركة OQO، وهي شركة كمبيوتر أمريكية مخصصة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة، النجاح ولكنها غرقت في النهاية في الظلام. تعمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة الحديثة المخصصة للألعاب، مثل Asus ROG Ally، على إبقاء الفكرة حية، لكن المستخدمين ليسوا حريصين تمامًا مثل الشركات المصنعة.

أجهزة كمبيوتر قابلة للحمل

في أوائل الثمانينيات، كان المديرون التنفيذيون المسافرون يحلمون بأجهزة كمبيوتر "قابلة للحمل" ويمكن وضعها داخل حقيبة السفر. كل ما يحتاجون إليه هو توصيله بمجرد وصولهم إلى وجهتهم. كان جهاز أوزبورن 1 نموذجا أصليا قابلا للنقل، مزودا بشاشة مقاس 5 بوصات (13 سنتيمترا) ولوحة مفاتيح كاملة الحجم، وكان الجهاز الذي يبلغ وزنه (11 كيلوجراما) من أكثر الأجهزة مبيعا في عام 1981. ولكن بعد ذلك ظهرت أجهزة اللابتوب، ومات المشروع.

المناطيد

ذات مرة، تقاتلت المناطيد، بما في ذلك مناطيد زيبلين الألمانية، مع الطائرات من أجل التفوق. وعلى عكس الطائرات المبكرة، كان بإمكانها عبور المحيطات دون التوقف للتزود بالوقود، بينما كان الركاب يستمتعون برحلة هادئة وصامتة تقريبًا. لسوء الحظ، نظرًا لأن معظم المناطيد تستخدم الهيدروجين بدلاً من الهيليوم الأقل شيوعًا، فقد كانت تميل إلى اشتعال النيران، وهو ما ظهر بشكل سيئ في كارثة هيندنبورج في عام 1937. ولا تزال المناطيد موجودة، لأغراض سياحية فقط.