صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار
غارة اسرائيلية تستهدف بلدة عيتا الشعب وزير خارجية مصر: الأزمة الإنسانية بغزة ناجمة عن الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين لِمساعدة غزة... إسرائيل تحمل مصر مسؤولية إعادة فتح معبر رفح مؤسسة الحريري: معاينة 250 تلميذاً ضمن برنامج الصحة المدرسية و140 مريضاً ضمن برنامج العيادات النقالة وتنفيذ 70 مهمة نقل مرضى رئيس المنطقة التربوية في الجنوب زار"مدرسة صيدا الرسمية الإبتدائية المختلطة" منوهاً بجهود مديرتها ومهنئاً بنيلها شهادة الدكتوراه مبابي إلى ريال مدريد... ورئيس "الليغا" يكشف مدة العقد

منوعات

3 خطط سهلة تساعدك في التغلب على المزاج السيئ

صيدا اون لاين

هل تشعرين بسوء المزاج؟ إليك ثلاث خطط سهلة يمكن أن تساعدك في التغلب على المزاج السيء والاستمتاع بوقتك خارج المنزل، كشف عنها موقع webmd.

3 خطط سهلة تساعدك في التغلب على المزاج السيئ
تخصيص وقت للنشاط البدني: ممارسة التمارين الرياضية أو القيام بأنشطة بدنية يمكن أن يساعد في تحسين المزاج والشعور بالسعادة. قم بالخروج للمشي في الهواء الطلق، أو قم بممارسة رياضة تحبها مثل ركوب الدراجة أو الرقص أو اليوغا. ستساعدك النشاطات البدنية على تحرير الإجهاد وزيادة إفراز المواد الكيميائية التي تحسن المزاج في الجسم.

التواصل مع الأصدقاء والعائلة: قضاء وقتٍ مع الأشخاص الذين تحبهم وتثق بهم يمكن أن يكون علاجًا رائعًا للمزاج السيء.

قومي بتنظيم لقاء مع أصدقائك أو أفراد عائلتك واقضِ وقتًا ممتعًا معهم، يمكنك الخروج لتناول وجبة معًا، أو رؤية فيلم مشترك، أو ممارسة نشاط مشترك آخر يجلب البهجة والسعادة للجميع.

قومي بممارسة الهوايات والأنشطة التي تستمتع بها: ابحث عن الهواية أو النشاط الذي يسعدك ويمنحك الراحة. قد تكون هذه الهواية القراءة، أو الرسم، أو حل الألغاز، أو الطبخ، أو الاستماع للموسيقى، أو أي نشاط آخر يجذب اهتمامك.

قومي بتخصيص وقت لممارسة هذه الأنشطة والاستمتاع بها. ستساعدك هذه الأنشطة على التركيز على شيء إيجابي وتحسين حالتك المزاجية.

تذكري أن الاسترخاء والاستمتاع بوقتك يعتمد بشكل كبير على الاستراتيجية التي تناسبك بشكل شخصي، جربي أن تكوني منفتحة لاستكشاف أنشطة جديدة واكتشاف ما يجلب السعادة والراحة لك.

اقرأ أيضا

لِمساعدة غزة... إسرائيل تحمل مصر مسؤولية إعادة فتح معبر رفح

4 أطعمة احذر إعادة تسخينها

"جيجي" التي تستدرج الشبّان: من حيّ السلّم الى سلّم الشهرة… فالسقوط

في لبنان: أب يرمي أولاده الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 4 أشهر و 9 سنوات في الطريق وقوى الأمن الداخلي تتدخل

مليارات جديدة تدخل المصارف... الوضع إلى تحسّن؟

بعد الرعد والبرق.. الأب إيلي خنيصر يكشف السيناريو المنتظر: مفاجآت وخبر مبشّر!

تم نسخ الرابط