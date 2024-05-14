نهائي الأبطال... الرياضي والحكمة مسيرة طويلة من الإنجازات

مع انطلاق المرحلة الأخيرة من بطولة لبنان في كرة السلة لموسم 2023-2024 ووصول النادي الرياضي إلى النهائي للمرة الـ 23 لا بد من الإشارة إلى الألقاب التي حققها النادي الأصفر خلال مسيرته الطويلة ومن أبرزها:

- 30 مرّة بطل الدوري اللبناني لكرة السلة.

- مرتين بطل آسيا.

- 4 مرّات بطل غرب آسيا.

- مرتان بطل وصل غرب آسيا.

- 5 مرّات بطل العرب.

- 9 مرّات بطولة دبي.

- 4 مرّات بطل كأس لبنان.

- مرتان كأس السوبر اللبناني.

في المقابل ومع وصول نادي الحكمة إلى المباراة النهائية للمرة الـ 14، حقق النادي الاخضر كذلك العديد من الألقاب أهمها:

-8 مرّات بطل الدوري اللبناني لكرة السلة.

-3 مرّات بطل غرب آسيا.

-3 مرّات أبطال آسيا.

- مرتان بطل العرب.

-7 مرّات كأس لبنان.

-3 مرّات بطولة دبي.

وخلال عام 1999، تم منح فريق الحكمة خصيصًا من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة السلة في ذلك الوقت ولأول مرة لقب أفضل فريق كرة سلة محترف في آسيا.

وبعد 8 سنوات يجتمع الرياضي والحكمة من جديد في نهائي بطولة لبنان، وهذان الفريقان حققا إنجازات وإنتصارات لم تكن مجرد تألق في حقبة أو موسم معين أو نادٍ ظهر فجأة ثم اختفى، بل إنها مسيرة طويلة بدأت مع الرئيس الراحل أنطوان الشويري والرئيس الفخري هشام الجارودي ومازالت مستمرة حتى اليوم.