المكاري: ارشيف ⁧‫تلفزيون لبنان‬⁩ ووزارة الإعلام إرث ثمين نعمل مع جهات مانحة دولية لإدراجه على لائحة الاونيسكو لذاكرة العالم

اشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري في تصريح له، الى ان "المؤتمر السادس حول ‏"المكتبات والحفظ الرقمي للتراث الثقافي" الذي عقد في مقر الإسكوا ، شكل فرصةً لي، لأعرض ما نملك من ثروة وطنية محافظ عليها في ارشيف ⁧‫تلفزيون لبنان‬⁩ ووزارة الإعلام . ‏هذا الإرث الثمين الذي أضع رقمنته نصب عيناي، لحمايته ووضعه بتصرف الجمهور، نعمل في الوزارة مع جهات مانحة دولية وخبراء لإدراجه على لائحة الاونيسكو لذاكرة العالم. ‏كما اننا نتمسك بالتعاون في كافة المجالات مع المؤسسات الدولية وخصوصا تلك ذات البعد الاقليمي منه".