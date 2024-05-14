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المكاري: ارشيف ⁧‫تلفزيون لبنان‬⁩ ووزارة الإعلام إرث ثمين نعمل مع جهات مانحة دولية لإدراجه على لائحة الاونيسكو لذاكرة العالم

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اشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري في تصريح له، الى ان "المؤتمر السادس حول ‏"المكتبات والحفظ الرقمي للتراث الثقافي" الذي عقد في مقر الإسكوا ، شكل فرصةً لي، لأعرض ما نملك من ثروة وطنية محافظ عليها في ارشيف ⁧‫تلفزيون لبنان‬⁩ ووزارة الإعلام . ‏هذا الإرث الثمين الذي أضع رقمنته نصب عيناي، لحمايته ووضعه بتصرف الجمهور، نعمل في الوزارة مع جهات مانحة دولية وخبراء لإدراجه على لائحة الاونيسكو لذاكرة العالم. ‏كما اننا نتمسك بالتعاون في كافة المجالات مع المؤسسات الدولية وخصوصا تلك ذات البعد الاقليمي منه".

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