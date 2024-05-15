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لبنان

"فواكه مهرّبة"... توقيف تجار في سوق الخُضَار بيروت

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قامت دوريّات من أمن الدولة في بيروت، اليوم الاربعاء، بعمليّات دهمٍ لسوق الخُضَر بيروت، بعد توافر معلومات عن وجود فواكه مهرّبة من سوريا.
وأثناء تفتيش المحالّ، تمّ العثور على طنّين من الجنارك وحوالي الطنّ من الدرّاق، تمّت مصادرتها، وتمّ توقيف أربعةٍ من أصحاب المؤسّسات التي تبيعها، ولا يزال التحقيق معهم جارياً بإشراف القضاء المختصّ، الذي بالتنسيق معه، سيتمّ توزيع الفواكه المصادرة على الجمعيّات الخيريّة.
وأوضح مصدر في أمن الدولة، أنّه "مع بدء موسم الفواكه والخضر في لبنان، ستزداد عمليّات الدهم هذه، لردع بعض المستفيدين من مراكمة الأرباح على حساب الفلّاح اللبنانيّ، الذى ترى مديريّة أمن الدولة، أنّ من واجبها حماية حقّه وتعبه ومورد رزقه".

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