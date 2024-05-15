الاتحاد الأوروبي خفض توقعات التضخم إلى 2,4 %

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم أنه يتوقع انخفاض التضخم في منطقة اليورو في العام 2024 عما كان متوقعا في السابق وترك تقديراته للنمو من دون تغيير رغم عدم اليقين العالمي، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقالت المفوضية الأوروبية: "إن التضخم سيتباطأ إلى 2,5 % هذا العام، انخفاضا من 2,7 % كما توقّعت في شباط. وتوقعت أن تنمو منطقة اليورو بنسبة 0,8 % في العام 2024"، لكن المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني قال: "إن التوقعات ما زالت غير مؤكدة في ظل حربين مستعرتين في الجوار في أوكرانيا وفي قطاع غزة"