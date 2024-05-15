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أسامة سعد: يبدو أنّ رئيس الحكومة محتار في أمره ويتوه عنه القرار فيلجأ إلى مجلس النواب

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أشار النائب أسامة سعد، في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب انه "يبدو أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي محتار في أمره ويتوه عنه القرار فيلجأ إلى مجلس النواب عوضاً عن اتخاذ القرار في مجلس الوزراء"، معتبرا ان "غياب الخطة يعني خسائر وضياع أكبر".

ورأى سعد ان "خطة الحكومة لملف النزوح وعودتهم هي ما يجدر مناقشته وعودة النازحين إلى سوريا خطوة لا غنى عنها"، مضيفا :" يا للعار أن يكون رئيس الجمهورية المنتظر بعهدة الدول والحكومة ناقصة وجبهة الجنوب مفتوحة على كلّ الاحتمالات والوضع الاقتصادي للبنانيين بالويل". 

 

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