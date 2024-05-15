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لجنة المياومين في كهرباء لبنان: نتمنى الاخذ بعين الاعتبار الشغور الحاصل في الجهاز البشري في المؤسسة

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اشارت لجنة المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان، الى ان "استنادا الى التطورات الراهنة في المؤسسة وعطفا على الكتاب الاخير الصادر من المؤسسة إلى كل من مجلس الخدمة المدنية ووزارة الطاقة والمياه ، المتعلق بالشغور الحاصل في المؤسسة وطلب ترفيعات إلى الفئة ٣/١ و ٣/٢ فني واداري وبناء عليه تتمنى اللجنة على مجلس الخدمة المدنية ووزارة الطاقة والمياه ورئيس مجلس الادارة المدير العام وعلى جميع الافرقاء السياسيين الاخذ بعين الاعتبار الشغور الحاصل في الجهاز البشري في المؤسسة عامة، وفي الفئة الرابعة والخامسة خاصة والطلب من المعنيين اخذ الناجحين من الفائض في المباريات المحصورة للمرسوم ٢٨٧ واستكمال المباريات للفئة الخامسة وذلك نظرا للعدد القليل المتبقي من العمال المياومين والحاجة الكبيرة للمؤسسة للاستخدام".

وطلبت اللجنة من "نقابة العمال والمستخدمين في مؤسسة كهرباء لبنان تبني هذه المطالب المحقة لما فيها من خير للمؤسسة والعمال".

 

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