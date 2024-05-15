صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

منوعات

رسميا... لا مهرجانات هذا الصيف في بيت الدين!

صيدا اون لاين

صدر عن رئيسة لجنة مهرجانات بيت الدين نورا جنبلاط البيان التالي: 
في الوقت الذي يمرّ به جنوب لبنان وأهله بأوقاتٍ عصيبة وقاسية، وتعيش فلسطين حالة إبادة جماعية متواصلة على مرأى العالم وصمته، فإنّ مهرجانات بيت الدين تعلن عن تعليق أنشطتها التي كانت مقررة لهذا العام.
‏وإذ تدرك لجنة مهرجانات بيت الدين أن جمهورها سيكون متفهماً لقرار تعليق المهرجان، وإيماناً منها بضرورة الاستمرار في مواصلة  الدور الثقافي، تم حصر النشاطات بمعارض للفنون تقام في باحات القصر خلال فصل الصيف.
نأمل أن يستعيد الجنوب اللبناني الهدوء والاستقرار، وأن تتوقف الحرب في غزة وتعود فلسطين، ونتطلع إلى أن تتحسن الظروف العامة لمواصلة الدور الفني والثقافي الذي لعبته المهرجانات بشكل متواصل منذ العام 1984 إيماناً منها بدور لبنان ورسالته.

اقرأ أيضا

رئيس بلدية صيدا د. بديع واكب تسيير الآليات الجديدة لشركة NTCC وتوزيع مستوعبات النفايات وجال في السوق التجاري

"جيجي" التي تستدرج الشبّان: من حيّ السلّم الى سلّم الشهرة… فالسقوط

لبنان يستعيد رأس أشمون الأثري بعد سرقته عام 1981

خفايا أزمة "اختفاء" الطوابع: ديوان المحاسبة يكشف الكثير

بعد الفوز الكبير في المنارة... تحضيرات لجمهور الرياضي لمتابعة مباراة غزير!

ما هو عدد السوريّين الذين يحتاج إليهم لبنان؟

تم نسخ الرابط