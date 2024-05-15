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رئيس ‫جمعية "صرخة المودعين" التقى منصوري: لديه أفكار جيدة وإيجابية يمكن أن يبنى عليها للوصول إلى حل شامل

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التقى رئيس ‫جمعية" صرخة المودعين" ‫علاء خورشيد‬ حاكم ‫ مصرف لبنان‬ بالإنابة ‫ وسيم منصوري، ولفت الى انه "لمست أفكاراً جيدة وإيجابية لدى منصوري يمكن أن يبنى عليها للوصول إلى حل شامل لقضية المودعين".

ونقل عن منصوري قوله إنه "لن يقبل بأي إجراء غير قانوني بحق المودعين لجهة سعر الصرف غير السعر المعتمد في مصرف لبنان أو أي إجراء آخر".

واشار خورشيد الى انه" تم أيضاً نقل جميع شكاوى المودعين الى منصوري لا سيما ما يتعلق بالمصارف التي لم تنفذ التعاميم".

كما جرى الإتفاق على متابعة جميع الشكاوى وإجبار المصارف على الإلتزام الكامل بتعاميم ‫مصرف لبنان‬. 

على أن تقوم ‫لجنة الرقابة على المصارف‬ بواجباتها لإيجاد حل لشكاوى المودعين".

واضاف :"بخصوص بنك البركة سيكون هنالك إجتماع للجمعية مع المدير الجديد لبنك البركة لمتابعة كافة التفاصيل والبدء بدفع التعاميم للمودعين".

واضاف :"كان تأكيد من ‫منصوري‬ أنه لن يتم المس بالإحتياط الإلزامي في ‫مصرف لبنان"، مشيرا الى أنه "بعد أن عمل على انتظام المالية العامة، سوف يعمل على إعادة الثقة بالنظام المصرفي عبر رد ‫أموال المودعين‬ من خلال تحمل جميع الأطراف المسؤولية، كما أكد انه يعمل وفق القانون ولن يوافق على أي أمر خارج الأُطر القانونية مهما كانت الضغوطات".

 

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