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بعد أنباء عن مشاركتها بأعمال "تخريبية" في الأردن... حماس تستنكر

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عبّرت حركة حماس عن استهجانها، اليوم الأربعاء، من تسريبات إعلامية تشير إلى علاقتها بأعمال وصفت بأنها تخريبية خُطِّط لتنفيذها في الأردن.
وأكدت حماس، في بيان، أن "الحركة لا علاقة لها بأي أعمال تستهدف الأردن وهي لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول".
وصرّح مصدر مسؤول أن "الأجهزة الأردنية الأمنية أحبطت محاولة تهريب أسلحة إلى المملكة، أُرسِلت من قبل ميليشيات مدعومة من إحدى الدول إلى خلية في الأردن".
وأوضح المصدر أن "الكمية صودرت عند اعتقال أعضاء الخلية، وهم أردنيون، في أواخر آذار الماضي، مشيرا إلى أن التحقيقات والعمليات ما زالت جارية لكشف المزيد المتعلق بهذه العملية".
وأشار المصدر إلى أن، في الأشهر الأخيرة، "أحبطت الأجهزة الأمنية محاولات عديدة لتهريب أسلحة، بما في ذلك ألغام كلايمور، ومتفجرات C4، وسمتكس، وبنادق كلاشينكوف، وصواريخ كاتيوشا عيار 107 ملم".
ونقل تقرير لـ"رويترز"، صباح اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر أردنية مطلعة، أن "المشتبهين بتنفيذ عملية التهريب هم مواطنون أردنيون من أصول فلسطينية". 

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