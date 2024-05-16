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لبنان

درجات الحرارة الى ارتفاع...

صيدا اون لاين

يؤثر على لبنان طقس مستقر كلياً ويستمر لأيام عدة مع استقرار بدرجات الحرارة اليوم لتبدأ بالارتفاع غدا. 
وتصبح درجات الحرارة حارة نهارا بدءا من السبت ولأيام عدة نتيجة تدفق كتل دافئة نحو منطقتنا.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و٢٥ درجة ساحلا، وبين ٨ و٢٦ درجة بقاعاً وبين ١٠ و١٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر
- الجوّ: مشمس
- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٧٥٪؜
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٤ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الجمعة: الطقس مشمس ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٧ درجة ساحلا، بين ١٠ و٢٧ درجة بقاعاً وبين ١٢ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
السبت: يتخلل الجو سحب عالية ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٠ و٢٩ درجة بقاعاً وبين ١٢ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية تنشط أحيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س

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