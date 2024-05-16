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صيدا

ثانوية المهدي الغازية نظمت حفل التكريم السنوي للفتيات المكلفات في مجمع الزهراء في صيدا

صيدا اون لاين

تحت شعار  "الزهراء قدوتي" أقامت ثانوية المهدي(ع)-الغازية حفل التكليف السنوي لفتياتها المكلّفات في الصف الرابع الأساسي وبلغ عددهنّ 83 تلميذة.
الحفل أقيم في مجمع السيّدة الزهراء(ع)-صيدا برعاية المسؤول الثقافي لحزب الله في منطقة جبل عامل الثانية فضيلة الشيخ محمد جمعة، وبحضور علماء ةفعاليات سياسية وتربوية وثقافية واهلية وأولياء الأمور. 
بعد فتح الستار واستقبال المكلفات تتالت فقرات الحفل: قرآن كريم- كلمة المكلفات- كلمة مدير الثانوية الحاج ناجي غدار- استعراض فني على نشيد (سبيل الكمال) إنتاج دائرة النشاطات العامة في المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم - كلمة راعي الحفل. 
وكان الاختتام مع تكريم الفتيات وتوزيع الهدايا على المكلفات.

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