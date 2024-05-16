غوتيريش من القمة العربية: الهجوم على رفح غير مقبول بأي شكل ويجب الحوار لحل الأزمة السورية

أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مع بدء أعمال الدورة 33 للقمة العربية في البحرين، الى أن "التغلب على التحديات العالمية يتطلب تكاتف الجهود، وحان الوقت لوقف إطلاق نار فوري وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة".

وأكد غوتيريش، أن "الهجوم على رفح غير مقبول بأي شكل من الأشكال"، لافتاً الى أن "التوترات تتصاعد مع اعتداءات المستوطنين على المساعدات المتجهة لقطاع غزة".

وذكر أن "الحرب في السودان تلحق الدمار بالبلاد"، داعياً الفرقاء السوريين "للحوار سعيًا لحل الأزمة السورية".

وتنطلق اليوم في العاصمة البحرينية المنامة أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين. تناقش القمة صياغة موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني مع استمرار الحرب على قطاع غزة لأكثر من 7 أشهر، والأزمة الإنسانية في السودان، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية.