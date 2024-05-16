بالصور: أحد أنصار الحكمة في المستشفى... ودعوى قضائية تحضّر!

بعد تعرّضه للضرب المبرح، نُقل الشاب إيلي شعيا إلى المستشفى عقب مباراة ديربي بيروت ليل أمس، على إثر الإشكال الذي حصل خلال مغادرة حافلة فريق الرياضي ملعب غزير بين مشجعي نادي الحكمة ولاعبي وإداريي النادي الرياضي.

وفي التفاصيل، دخل شعيا المستشفى يوم أمس بشكل طارئ، بعد تعرّضه لعدّة ضربات ولكمات طاولت جميع أنحاء جسده وصولاً الى رأسه.

وترجح بعض المعلومات أنَّ يكون شعيا قد تعرض لارتجاج في الرأس أفقده توازنه بالإضافة إلى عدم قدرته على التركيز.

وأكّدت المعلومات، أنَّ شعيا بصدد دراسة تقديم شكوى قضائية على كلّ من شارك في عملية ضربه والاعتداء عليه، وفق ما يبينه التحقيق وما تظهره المقاطع المصورة والمنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.