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بعد توقّعه حدوث زلزال قويّ جدّاً.. العالم الهولنديّ ينشر تغريدة عن موقع عربيّ ماذا قال فيها؟

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بعد أن حذر مؤخرا من توقعه بحدوث زلالزل قوية من فئة الـ7 والـ8 درجات خلال الفترة من 17 إلى 23 من أيار الحالي؛ عاد راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس ليغرد مجددا لكن هذه المرة عن الأهرامات المصرية.
ونشر هوغربيتس صورة لأهرامات الجيزة وأبي الهول وغرد معلقا: "إن هندسة أهرامات الجيزة، عندما يتم بحثها بشكل صحيح، تحمل أدلة على معرفة متقدمة جدًا، والتي وفقًا لفهم العصر الحديث لا يمكن أن تكون موجودة في ذلك الزمن البعيد".

وأضاف قائلا: "لا يزال أمامنا الكثير لنكتشفه حول التاريخ الحقيقي لهذا الكوكب".
ثم عاود وكتب أنه "ربما سأقوم يومًا ما بعمل فيديو أشرح فيه بعضًا من هذه الهندسة"؛ مشيرا إلى أن ذلك سيذهل العقل".

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بعد توقّعه حدوث زلزال قويّ جدّاً.. العالم الهولنديّ ينشر تغريدة عن موقع عربيّ ماذا قال فيها؟

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