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لبنان

بالأسلحة المناسبة... سلسلةُ استهدافات للحزب!

صيدا اون لاين

صدر عن المقاومة الاسلامية حزب الله، اليوم الخميس، بيان جاء فيه: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدفت ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:15 من بعد ظهر يوم الخميس 16-5-2024 التجهيزات ‏التجسسيّة في موقع جل الدير بالأسلحة المناسبة، وأصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها".‏
واضاف، "استهدفت ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:07 من بعد ظهر يوم الخميس 16-5-2024 موقع المرج ‏بقذائف المدفعيّة وأصابته إصابة مباشرة".‏
وتابع البيان: "استهدفت ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:30 من بعد ظهر يوم الخميس 16-5-2024 موقع السمّاقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانيّة بالأسلحة الصاروخيّة وأصابته إصابة مباشرة".‏
وختم "استهدفت ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:30 من بعد ظهر يوم الخميس 16-5-2024 إنتشارًا لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلّام بصواريخ بركان وقذائف المدفعيّة".

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