بالأسلحة المناسبة... سلسلةُ استهدافات للحزب!

صدر عن المقاومة الاسلامية حزب الله، اليوم الخميس، بيان جاء فيه: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدفت ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:15 من بعد ظهر يوم الخميس 16-5-2024 التجهيزات ‏التجسسيّة في موقع جل الدير بالأسلحة المناسبة، وأصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها".‏

واضاف، "استهدفت ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:07 من بعد ظهر يوم الخميس 16-5-2024 موقع المرج ‏بقذائف المدفعيّة وأصابته إصابة مباشرة".‏

وتابع البيان: "استهدفت ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:30 من بعد ظهر يوم الخميس 16-5-2024 موقع السمّاقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانيّة بالأسلحة الصاروخيّة وأصابته إصابة مباشرة".‏

وختم "استهدفت ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:30 من بعد ظهر يوم الخميس 16-5-2024 إنتشارًا لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلّام بصواريخ بركان وقذائف المدفعيّة".