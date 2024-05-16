بالأسلحة المناسبة... سلسلةُ استهدافات للحزب!
صدر عن المقاومة الاسلامية حزب الله، اليوم الخميس، بيان جاء فيه: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:15 من بعد ظهر يوم الخميس 16-5-2024 التجهيزات التجسسيّة في موقع جل الدير بالأسلحة المناسبة، وأصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها".
واضاف، "استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:07 من بعد ظهر يوم الخميس 16-5-2024 موقع المرج بقذائف المدفعيّة وأصابته إصابة مباشرة".
وتابع البيان: "استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:30 من بعد ظهر يوم الخميس 16-5-2024 موقع السمّاقة في تلال كفرشوبا اللبنانيّة بالأسلحة الصاروخيّة وأصابته إصابة مباشرة".
وختم "استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:30 من بعد ظهر يوم الخميس 16-5-2024 إنتشارًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلّام بصواريخ بركان وقذائف المدفعيّة".