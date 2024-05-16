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إقتصاد وأعمال

مؤسس مشارك بشركة "شات جي بي تي" وكبير العلماء يعلنان الرحيل عنها

صيدا اون لاين

أعلن مؤسّسٌ مشارك في شركة "أوبين أيه آي" وكبير العلماء فيها؛ الرحيلَ عن الشركة، بعد عقْد تقريبًا من مشاركتهما في تأسيسها.

وأوضح "إيليا سوتسكيفر"، في منشور عبر "إكس"، أنّه يثق بأن الشركة ستبني ذكاء عامًّا اصطناعيًّا آمنًا ومفيدًا، تحت قيادة الرئيس التنفيذي الحالي "سام ألتمان"، والرئيس "جريج بروكمان"، والمدير التنفيذي للتقنية "ميرا موراتي".

وفي منشوره الخاص حول رحيل "سوتسكيفر"، وصفه "ألتمان" بأنه "أحد أعظم العقول في جيلنا"، ونسب إليه الفضل في عمله مع الشركة.

وبينما أشاد "سوتسكيفر" و"ألتمان" ببعضهما البعض في رسائل الوداع، تورط الاثنين في أكبر فضيحة للشركة العام الماضي.

ففي نوفمبر 2023 طرد مجلس إدارة الشركة فجأة "ألتمان"، ورئيس الشركة "جريج بروكمان"، وأعلن صانع "شات جي بي تي" أن مجلس الإدارة الذي كان "سوتسكيفر" أحد أعضائه، لم يعد يثق في قيادة "ألتمان".

وفقًا للتقارير التي صدرت وقتها: كان "ألتمان" و"سوتسكيفير" يتجادلان عندما يتعلّق الأمر بمدى سرعة تطوير الشركة وتسويق تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها.

وتمّت إعادة كلٍّ من "ألتمان، وبروكمان" إلى منصبيهما بعد خمسة أيام فقط من طردهما، وتمّ حلّ مجلس الإدارة الأصلي واستبداله بمجلس جديد.

وقبل وقت قصير من حدوث ذلك، نشر "سوتسكيفير" منشورًا يأسف فيه بشدة لمشاركته في تصرفات مجلس الإدارة ضد "ألتمان"، وقال: إنه سيبذل كل ما في وسعه "لإعادة توحيد الشركة".

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