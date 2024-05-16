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رياضة

"لم نتعدَ على أحد"... توضيحٌ من وائل عرقجي واسماعيل أحمد بشأن إشكال غزير!

صيدا اون لاين

روايات عديدة تناولت الاشكال الذي حصل عقب مباراة الرياضي والحكمة في غزير والذي تعرّض على اثره مشجع نادي الحكمة ايلي شعيا لاصابة ادخلته المستشفى.
وفي التفاصيل، أكّد لاعبا الرياضي وائل عرقجي واسماعيل احمد ان لا دخل لهما في الاشكال لا من قريب ولا من بعيد، وانهما لم يتعرضا ام يعتديا على اي مشجع من نادي الحكمة.
واشار اللاعبان إلى أن الاشكال حصل يوم امس وانتهى والاهم ان تنتهي السلسلة النهائية من بطولة لبنان لكرة السلة في الملعب.
وطالب كل من العرقجي وأحمد جمهور النادي الأصفر بالمشاركة بكثافة ومؤازرة الفريق في مباراته الثالثة غدًا بالمنارة وبعدم التهجم او التعرض للحكمة.

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