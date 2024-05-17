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ما آخر التطورات جنوباً؟

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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن العدو الإسرائيلي أطلق صباحًا صواريخ اعتراضية فوق قرى القطاع الغربي وصل صداها في أرجاء المنطقة، كما سمعت صفارات الانذار داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة صباح اليوم أكثر من مرة وصفارات إنذار في مقر "اليونيفيل" في الناقورة.
وحتى صباح اليوم، أطلق العدو الاسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق وحلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.
بعيد السادسة صباحا، أطلقت مواقع العدو المتاخمة لبركة ريشة نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه محيط بلدة عيتا الشعب.

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