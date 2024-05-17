تصريحٌ "ناري" من تشافي يشعل غضب لابورتا!

تملك الغضب رئيس نادي برشلونة الإسباني جوان لابورتا بعدما سمع حديث المدرب تشافي هيرنانديز في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ألميريا عندما قال إن وضع النادي المالي أسوأ مما كان عليه قبل 25 عاماً، بينما باتت استمرارية المدرب المتراجع عن استقالته محل شك من جديد.

واستقال تشافي من منصبه مطلع العام الجاري قبل أن يعدل عنها أواخر الشهر الماضي بضغط من لابورتا ومجلس إدارته، لكن يبدو أن ما قاله في المؤتمر الصحفي سيكتب نقطة النهاية في قصة لاعب الوسط السابق وبرشلونة.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي: "الوضع المالي ليس جيداً، على الجماهير معرفة أنه من الصعب التنافس مع أندية مستقرة لكننا سنفعل ما في وسعنا".

وبحسب إذاعة "راك1" المقربة من برشلونة فإن الرئيس لابورتا استشاط غضبًا بعدما سمع حديث المدرب، إذ يراه خفضًا لسقف التوقعات في الموسم المقبل.

وأضافت، "لابورتا مندهش كيف غيّر تشافي كلامه، إذ كان يقول عندما التقيا في منزل الأول يوم 24 نيسان الماضي وبعد عدوله عن استقالته أن الفريق جيد للغاية ويستطيع التنافس مع أي فريق".

وتابعت، "حديث تشافي وحده ليس سبب الشكوك التي تحيط باستمراريته بل أن الخسارة التي تلقاها الفريق أمام جيرونا جعلت مسيري النادي يفكرون فعلياً بدخول الموسم الجديد بدونه كمدرب".

وجاء تشافي إلى برشلونة في أواخر 2021، وفي الموسم الماضي فاز بثنائية الدوري وكأس السوبر، لكنه في الموسم الحالي تلقى خسائر ثقيلة وأصبح يهدف فقط للحصول على المركز الثاني من أجل المشاركة في كأس السوبر الإسبانية.