إصابة خطيرة تبعد إيدرسون لبقية الموسم

أعلن مانشستر سيتي أن حارس المرمى إيدرسون سيغيب عن آخر مباراتين بالموسم، بما في ذلك نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بسبب كسر بسيط في مقبس عينه.

وتعرض إيدرسون للإصابة يوم الثلاثاء أمام توتنهام هوتسبير خلال اصطدام مع المدافع كريستيان روميرو في الشوط الثاني بعد فوز السيتي بنتيجة 2-0.

واحتاج البرازيلي إلى علاج طويل على أرض الملعب وبدا مترنحا قبل أن يستبدله المدرب بيب جوارديولا بستيفان أورتيجا.

وأعلن السيتي في بيان: "لقد خضع منذ ذلك الحين لفحوصات للمنطقة المصابة والتي كشفت عن وجود كسر صغير في مقبس العين اليمنى".

وأضاف، "الإصابة ستمنع إيدرسون من لعب أي دور آخر في المباريات المتبقية من موسم 2023-24".

ويستضيف السيتي متصدر الدوري وست هام يونايتد يوم الأحد وسيضمن الفوز لقبه الرابع على التوالي قبل أن يواجه مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 25 أيار.