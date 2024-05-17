الادعاء على الرجل الخمسيني الذي اعتدى على قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة

أفادت معلومات الجديد، بأنه "ادّعى النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان على أمين عامر الرجل الخمسيني من منطقة السكسكية الذي قام باغتصاب قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة، حسب المادة 504 من قانون العقوبات التي تنص على المﻌﺎﻗبة ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔﻟﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺧﺻﺎًﻏﯾر زوﺟه/ها ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺑﺳﺑب ﻧﻘص ﺟﺳدي أو ﻧﻔﺳﻲ أو ﺑﺳﺑب ﻣﺎ اﺳﺗﻌﻣل ﻧﺣوه ﻣن ﺿروب اﻟﺧداع، وأحاله موقوفا إلى قاضي التحقيق بعد ثبوت الجرم واعترافه بالاعتداء على القاصر.