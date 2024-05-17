"عن طريق الخطأ"... سقوط صاروخ إسرائيلي في مستوطنة

سقط صاروخ لقوات الجيش الإسرائيلي، في مستوطنة ياتيد بغلاف غزة، وفتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا في الحادثة.

وعثر مستوطنون في ياتيد على الصاروخ غير المنفجر في ساحة أحد المنازل في المستوطنة، وقالت قوات الجيش الإسرائيلي؛ إن لا داعي للخوف، وإنها تعمل على إزالة الذخيرة غير المنفجرة.

وقال المجلس الإقليمي لإشكول؛ إن الأجهزة الأمنية تتعامل مع الصاروخ الذي يعود إلى سلاح الطيران في قوات الجيش الإسرائيلي.

وأضاف المجلس، "يقوم المتخصصون بتقييم الوضع في الموقع، وبناء على ذلك سيتم إعطاء تعليمات لسكان المستوطنة الذين يعيشون بالقرب من موقع السقوط. إذا لزم الأمر ، سيتم إصدار تحديث آخر".

وقال الجيش الإسرائيلي: "تم العثور على قنبلة غير منفجرة تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة موشاف ياتيد، وسيتم جمع الذخائر من طرف قوات الجيش، وليس هناك خوف من وقوع حادث أمني، ويجري التحقيق في الحادث".