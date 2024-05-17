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أمن الدولة أوقفت مطلوبًا يهرّب سوريين إلى لبنان ومنه عبر البحر بطريقة غير شرعية

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ذكرت المديرية العامة لأمن الدولة، أنّ "بعد توافر معلومات لمديريّة عكار الإقليميّة في أمن الدولة، عن قيام مجموعة أشخاص بتهريب سوريّين عبر الحدود إلى لبنان ومنه عبر البحر وبطريقة غير شرعيّة، وبعد الاستقصاءات والتحرّيات الّتي أُجريت، تبيّن إبقاء أعداد منهم داخل البلاد وعدم مغادرتهم؛ وتمّ تحديد هويّات المهرّبين".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "بناءً على إشارة النّيابة العامّة الاستئنافيّة في الشّمال، وبعمليّة خاطفة وسريعة، تمكّنت دوريّة من مديريّة عكّار الإقليميّة من توقيف اللّبناني (ز. ط.)، الّذي تبيّن بنتيجة التّحقيق معه، أنّ هذه المجموعة تقوم بتهريب السّوريّين إلى لبنان ومنه عبر البحر إلى الخارج بطريقة غير شرعيّة، كما تبيّن أنّه توجد بحقّه مذكّرة توقيف غيابيّة بجرم الاتجار بالبشر". ولفتت إلى أنّ "بعد أخذ إشارة القضاء، اتُّخِذت الإجراءات القانونيّة المناسبة بحقّه، والعمل جارٍ لتوقيف باقي أفراد المجموعة".

 

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