قبل جلسة التحقيق... فرار "دكتور فود" إلى خارج لبنان!

بعدما تحوّل التيكتوكر جورج ديب، الملقّب "دكتور فود"، من أحد أبرز المشاهير، إلى ملاحق بجرم تصنيع المخدرات والاتجار بها، أكدت مصادر "ليبانون ديبايت"، أنه لن يحضر الاثنين الى جلسة التحقيق التي سيعقدها القاضي زياد الدغيدي في مكتبه في قصر العدل في بعبدا، لاستجوابه وتقديم دفاعه تجاه الجرائم المنسوبة إليه، ومواجهته بالأدلة التي تعزز الشبهات حول تورطه بجرائم المخدرات.

واكدت معلومات "ليبانون ديبايت"، هروب جورج ديب خارج البلاد وهو متواجد الآن في دبي.

هذا وقد ادعى القاضي الدغيدي على ديب وشخص سوري لم يكشف اسمه، بجرائم "تصنيع المخدرات والاتجار بها وتهريبها إلى الخارج، وذلك سنداً للمادة 125 من قانون المخدرات، معطوفة على المادة 13 منه، والتي تنصّ على الأشغال الشاقة المؤقتة التي تتراوح ما بين 5 و10 سنوات"، وذلك بناء على معلومات توفرت لقاضي التحقيق بأن ديب "يستغلّ شهرته ومؤسسته المخصصة لتصنيع الطعام والحلوى للاتجار بالمخدرات"