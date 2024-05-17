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ما جديد تطورات الجنوب؟ هذه آخر المستجدات

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خيّم التوتر، مساء اليوم الجمعة، على عددٍ من قرى وبلدات جنوب لبنان، وذلك إثر ضربات إسرائيلية طالت أماكن مختلفة.
ماذا في آخر التطورات؟
وفي بلدة حولا، استهدف العدو الإسرائيليّ مبنى مؤلفاً من طبقتين في ساحة البلدة، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.
كذلك، طالت الضربات الإسرائيلية أطراف بلدتي عيناتا وكونين، فيما استهدف القصف المدفعي سهل مرجعيون. 
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عمليات لـ"حزب الله"
ومساء، أعلن "حزب الله" استهداف مبنى يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي داخل مستعمرة المطلة المحاذية للحدود مع لبنان.
ولفت الحزب إلى أن تلك العملية جاءت رداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية، وآخرها في حولا.
كذلك، نشر الحزب بياناتٍ أخرى أعلن فيها استهداف موقعي السماقة وزبدين، الأول يقع في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، فيما الثاني كائن في مزارع شبعا اللبنانية المُحتلة.

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