قضية الـ"تيك توكرز" تابع... ما مصير المحامي مرعب؟

بعدما أصدرت النيابة العامة الاستئنافيّة في جبل لبنان مذكّرة بإحضار المحامي خالد مرعب بعد تخلّفه عن الحضور الى التحقيق، وذلك بعد مواقفة نقابة المحامين في طرابلس على إعطاء الإذن لملاحقته للتحقيق معه في قضية الـ "تيك توكرز"، بزر سؤال أساسي عن وضع مرعب من الناحية القانونيّة ومصيره.

وفي هذا السيّاق، كشف نقيب محامي طرابلس ساميّ الحسن لموقع mtv أنّ "المحامي خالد مرعب أبدى استعداده للحضور أمام قضاة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان أو أمام قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان، ونحن نُطالب باحترام الإجراءات القانونية كاملة وأصول المحاكمات، فالمحاكمة العادلة تكون عبر اتباع الأصول"، موضحاً أنّ "إذن الملاحقة لا يعني الإدانة، بل هو خطوة في اتجاه الدفاع عن المجتمع اللبناني، وفي التحقيق معه سيُواجه مرعب بالأدلة وسيكون أمام فرصة للدّفاع عن نفسه".

وأعلن الحسن "التضامن الكامل مع القاصرين والأطفال الضحايا في هذا الملف"، وقال: "نؤكد أنّ في صلب عملنا الدفاع عن القيم الأخلاقيّة، وقد أطلقنا مبادرة للرعاية الحقوقية للأطفال، ووضعنا خطّاً ساخناً لتوفير الدعم للضحايا الذين تستهدفهم يد الإجرام على الرقم 81519782، وثقتنا كاملة في القضاء اللبناني ليحمي المجتمع من مختلف الآفات".