الخارجية الاميركية تطلق تحذيرات.. وتتوجه إلى رعاياها!

نصحت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، الرعايا الأميركيين في الخارج "بتوخي الحذر لاحتمال وقوع هجمات أو مظاهرات ضد المصالح الأميركية".

ويأتي ذلك وسط غضب في الرأي العام العالمي من استمرار الدعم الأميركي ل‍إسرائيل في حربها المستمرة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول وسط كارثة إنسانية في القطاع المحاصر.

وشهدت العديد من الجامعات الأميركية مظاهرات داعمة لغزة اعتقل خلالها عدد من الاساتذة والطلاب، كما ينتقد مسؤولون أميركيون سياسة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه الحرب في غزة.