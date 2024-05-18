الحزب يرد على إستهداف الصياد المدني في رأس الناقورة
صدر عن المقاومة الإسلامية - "حزب الله"، اليوم السبت، بيان جاء فيه": "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة".
وأضاف البيان، "وردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على الصياد المدني في راس الناقورة داخل الأراضي اللبنانية صباح اليوم السبت 18-05-2024".
وتابع، "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع راس الناقورة البحري بقذائف المدفعية".
وأردف البيان، "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:45 من بعد ظهر يوم السبت 18-05-2024 التجهيزات التجسسية في موقع الرمتا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة".