الحزب يرد على إستهداف الصياد المدني في رأس الناقورة

صدر عن المقاومة الإسلامية - "حزب الله"، اليوم السبت، بيان جاء فيه": "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة".

وأضاف البيان، "وردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على الصياد المدني في راس الناقورة داخل الأراضي اللبنانية صباح ‏اليوم السبت 18-05-2024".

وتابع، "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع راس الناقورة البحري ‏بقذائف المدفعية".

وأردف البيان، "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:45 من بعد ظهر يوم السبت 18-05-2024 ‏التجهيزات التجسسية في موقع الرمتا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة".‏