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لبنان

الحزب يرد على إستهداف الصياد المدني في رأس الناقورة

صيدا اون لاين

صدر عن المقاومة الإسلامية - "حزب الله"، اليوم السبت، بيان جاء فيه": "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة".
وأضاف البيان، "وردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على الصياد المدني في راس الناقورة داخل الأراضي اللبنانية صباح ‏اليوم السبت 18-05-2024".
وتابع، "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع راس الناقورة البحري ‏بقذائف المدفعية".
وأردف البيان، "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:45 من بعد ظهر يوم السبت 18-05-2024 ‏التجهيزات التجسسية في موقع الرمتا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة".‏

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