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مصادر الجديد: برّي يحاول تدوير الزوايا رئاسيًا وورقة ضغط للبنان بملف النازحين تتمثل بمواقف أوروبية

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أفادت مصادر سياسية لقناة "الجديد"، بأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري وافق على عقد جلسة إنتخابية نيابية للاستحقاق الرئاسي بدورة أولى وثانية، وإذا لم يتمكن المجلس من الإنتخاب ترفع الجلسة وتختتم، ثم يدعى الى جلسة ثانية تحتاج الى نصاب الثلثين حضوراً وإنتخاباً.

ونقلت عن مصادر دبلوماسية، قولها: "هناك تشاور بين سفراء اللجنة الخماسية في اليومين المقبلين لتحديد الخطوات التالية، وضمنا لقاء مع نبيه بري"، مضيفة "سفراء الخماسية وخلال إجتماعاتهم الثنائية مع الجهات اللبنانية يحفزون الجميع على التوافق من دون ضغوط لسحب مرشحين أو السير بآخرين".

وصرح مصدر نيابي للقناة تعليقا على مبادرة تكتل الإعتدال الوطني، بأنّ "الجو جدّي هذه المرة وبري يحاول تدوير الزوايا إضافة الى ضغوط أميركية لحلحلة الملف".

حول النزوح، نقلت القناة عن مصادر وزارية إشارتها إلى أنّ "موقف قبرص ومعها 8 دول في الإتحاد الأوروبي حول ضرورة إعلان مناطق آمنة في أجزاء من سوريا للسماح بإعادة النازحين سيشكّل ورقة ضغط للبنان ويدفع بإتجاه الإسراع في حلحلة الملف".

 

 

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