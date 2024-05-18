صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

الجيش: توقيف شخصين في بلدتي العريضة والعمارة لارتكابهما جرائم مختلفة

صيدا اون لاين

أعلنت قيادة الجيش، عن توقيف شخصين في بلدتي العريضة والعمارة لارتكابهما جرائم مختلفة.

وفي بيان، أوضح الجيش أنّ "بتاريخ 18 /5 /2024، دهمت دورية من مديرية المخابرات في بلدة العريضة – عكار منزل المواطن (ل.د.) وأوقفته، وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لارتكابه جرائم: إطلاق النار، فرض الخوات، السرقة والسطو المسلح، ولقيامه بسرقة أحد المراكز التجارية في جبيل بتاريخ 2 أيار 2023".

كما أوقفت دورية أخرى في بلدة العمارة – عكار المواطن (خ.ع.)، المطلوب لارتكابه جرائم إطلاق النار وإحراق منازل، وافتعال إشكالات ما أدى إلى مقتل أحد المواطنين، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًا.

هذا، وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.

 

اقرأ أيضا

بن غفير: غانتس مخادع كبير ورحلاته إلى واشنطن لم تكن سوى جزء صغير من مؤامراتهش

صيدا تحلّق على قمة كرة الطاولة اللبنانية بجناحي نادييها العريقين الأهلي والمعني وتقطف بطولة لبنان ذهباً وفضة

توتر كبير في المريجة - الضاحية.. إطلاق نار كثيف! (فيديو)

هذه صورته وهويته.. من هو المُستهدف بـ"ضربة المصنع"؟

هل الكائنات الفضائية حقيقية وتعيش بيننا على الأرض؟

اجواء حارة ومغبرة.. اليكم احوال الطقس

تم نسخ الرابط