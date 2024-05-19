بالصور.. لأول مرة.. عارضات أزياء بملابس البحر في السعودية!

أقيم في المملكة العربية السعودية أمس الجمعة (17 مايو/ أيار 2024)، عرض أزياء خاص بملابس البحر، في حدث غير مسبوق في الدولة الخليجية التي لم يكن يُسمح للنساء فيها بالخروج من منازلهنّ من دون عباءاتهنّ السوداء.

وارتدت عارضات الأزياء خلال الحدث ملابس سباحة لمصممة الأزياء المغربية ياسمينة قنزل، كشفت عن أذرعهنّ وأرجلهنّ، ضمن العرض الذي نُظّم قرب حوض سباحة. وقالت قنزل لوكالة "فرانس برس": "عندما حضرنا إلى هنا، أدركنا أن عرض أزياء لملابس البحر في السعودية يمثّل حدثاً تاريخياً في هذا البلد".

وأقيم العرض في اليوم الثاني من "أسبوع الموضة في البحر الأحمر" بنسخته الأولى، في فندق فخم كبير في جزيرة أمهات الشيخ الواقعة قبالة الساحل الغربي للسعودية والتي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق القوارب أو المركبات المائية.



وخلال السنوات الأخيرة، أطلقت السعودية إصلاحات مجتمعية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إذ خففت من حدة القيود المفروضة على النساء وأقامت فعاليات ترفيهية كثيرة. ولطالما كانت أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم تفرض قواعد صارمة جداً على النساء، بينها حظر القيادة وفرض ارتداء العباءة والحجاب.

وقد رُفعت هذه القيود قبل بضع سنوات، لكنّ قانون الأحوال الشخصية الذي دخل حيز التنفيذ في العام 2022، لا يزال يتضمّن أحكاماً يُنظر إليها على أنها تنطوي على تمييز تجاه المرأة.

وقالت قنزل "صحيح أن هذا البلد محافظ جداً، لكننا حاولنا إظهار ملابس سباحة أنيقة تمثل العالم العربي".

بدوره رأى رافاييل سيماكورب، وهو مؤثر فرنسي عبر شبكات التواصل الاجتماعي حضر عرض الأزياء، أن هذا الحدث "نجاح كبير" للسعودية. وتابع "إنها شجاعة كبيرة منهم أن ينظّموا حدثاً كهذا وأنا سعيد جداً لأنني حضرته".